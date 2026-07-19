Pai é preso após filho de seis anos morrer por ferimentos de faca no Amazonas

O pai de um menino de seis anos foi preso após o filho, identificado como Raelyson da Silva, morrer neste sábado, 18, por ferimentos causados por uma faca em Itapiranga, no interior do Amazonas. O homem de 24 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante suspeito de causar a morte da criança.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, as autoridades foram acionadas pela equipe do hospital onde o menino deu entrada. Inicialmente, o pai teria afirmado que os ferimentos ocorreram após a criança cair sobre a faca, mas ao prestar depoimento mudou a versão.

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Segundo o pai da criança, a perfuração teria sido acidental. Ele afirmou em depoimento que tentou castigar o menino por uma suposta desobediência e deu golpe com uma mochila. Dentro da bolsa, ainda de acordo com o relato do homem, havia duas facas que teriam sido usadas dias antes em uma pescaria. O impacto teria causado a perfuração nas costas do menino, que não resistiu aos ferimentos.

Após o relato, a prisão foi efetuada pela 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, em conjunto com uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por homicídio qualificado. As circunstâncias estão sendo apuradas no inquérito policial e o suspeito passará por uma audiência de custódia para a Justiça definir se ele vai continuar preso.