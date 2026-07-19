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Pai é preso após filho de seis anos morrer por ferimentos de faca no Amazonas

Inicialmente, homem teria afirmado que ferimentos ocorreram após criança cair sobre faca, mas ele mudou versão ao prestar depoimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 12h01 | Atualizado em 19 jul 2026, 12h34
Duas facas de cozinha, uma menor com cabo claro e outra maior com cabo vermelho e branco, sobre uma mesa de madeira escura, ao lado de um caderno aberto e um papel com nomes e números de telefone
Armas apreendidas pela polícia supostamente utilizadas na morte da criança. (Polícia Civil do Amazonas/Divulgação)
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O pai de um menino de seis anos foi preso após o filho, identificado como Raelyson da Silva, morrer neste sábado, 18, por ferimentos causados por uma faca em Itapiranga, no interior do Amazonas. O homem de 24 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante suspeito de causar a morte da criança. 

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, as autoridades foram acionadas pela equipe do hospital onde o menino deu entrada. Inicialmente, o pai teria afirmado que os ferimentos ocorreram após a criança cair sobre a faca, mas ao prestar depoimento mudou a versão. 

Menino de pele morena e cabelo escuro, sorrindo e fazendo sinal de positivo com as duas mãos, vestindo uma camisa polo azul clara, em um recorte oval sobre fundo escuro
Raelyson da Silva, de seis anos. (Redes sociais/Reprodução)
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Segundo o pai da criança, a perfuração teria sido acidental. Ele afirmou em depoimento que tentou castigar o menino por uma suposta desobediência e deu golpe com uma mochila. Dentro da bolsa, ainda de acordo com o relato do homem, havia duas facas que teriam sido usadas dias antes em uma pescaria. O impacto teria causado a perfuração nas costas do menino, que não resistiu aos ferimentos.

Após o relato, a prisão foi efetuada pela 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, em conjunto com uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por homicídio qualificado. As circunstâncias estão sendo apuradas no inquérito policial e o suspeito passará por uma audiência de custódia para a Justiça definir se ele vai continuar preso.

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