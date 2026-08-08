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Brasil

Pai e filho sobrevivem a carro esmagado por árvore na véspera do Dia dos Pais

Acidente ocorreu neste sábado, 8, em Itanhaém, litoral de São Paulo

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 19h37 | Atualizado em 8 ago 2026, 19h37
Homem de colete azul e laranja, capacete laranja, observa um carro vermelho amassado por uma árvore caída em rua com entulho e pessoas ao fundo
Queda de árvore quase ceifou pai e filho pequeno no litoral paulista (Rodrigo Nardelli/TV Tribuna/Reprodução)
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Pai e filho sobrevivem a carro esmagado por árvore na véspera do Dia dos Pais Priorizar nos meus resultados Google

Um pai e seu filho sobreviveram à queda de uma árvore sobre o veículo em que estavam na tarde deste sábado, 8, véspera do Dia dos Pais. O acidente ocorreu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, e nenhum dos envolvidos se feriu.

Segundo apuração da TV Tribuna, os dois estavam estacionados na Rua João Mariano, no centro da cidade. O homem tomava conta da criança de 3 anos enquanto sua esposa, a advogada Barbara Raquel Andreoli, estava em uma loja próxima ao ocorrido. Ambos foram surpreendidos pela queda da árvore, que achatou o veículo. O pai estava em ligação com a esposa no momento, que ouviu o estrondo.

Duas viaturas e cinco bombeiros responderam à emergência, cortaram a árvore e limparam os destroços da área. Em entrevista à TV Tribuna, Barbara relatou que seu marido conseguiu sair do veículo por conta própria: “Se eu estivesse dentro do carro, provavelmente teria morrido, porque ela [a árvore] caiu em cima do banco do passageiro”, declarou.

Apesar do choque, a advogada demonstrou tremenda gratidão pela segurança dos familiares: “Na hora, fiquei desesperada pensando que poderia ter acontecido alguma coisa. Presente de Dia dos Pais, né? Inclusive, amanhã também é aniversário do meu marido, então foi um presente duplo”.

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