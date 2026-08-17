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Brasil

Pai é condenado a 24 anos de prisão pelo assassinato da filha de 4 anos

O crime praticado por Ricardo Krause Esteves Najjar ocorreu em 2015, em São Paulo

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 12h02
Fachada do Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com letras douradas em um painel escuro sobre portas de vidro que refletem o céu azul e prédios distantes. Barreiras de contenção azuis estão no primeiro plano.
Ele alegou que, após sair do banho, encontrou a filha caída no chão, sufocada por um saco plástico na cabeça e com machucados por todo o corpo. (TJ-SP/Divulgação)
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Jurados da 1ª Vara do Júri de São Paulo condenaram um acusado de matar a própria filha (Sophia) de apenas quatro anos de idade por feminicídio. O julgamento foi concluído na noite de sexta-feira, 14, no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. A pena de Ricardo Krause Esteves Najjar foi fixada em 24 anos, dez meses e vinte dias de reclusão no regime inicial fechado. Este foi o terceiro julgamento deste processo — “o primeiro foi anulado por conta de contradição na votação dos quesitos pelos jurados e o segundo por ter sido uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, informou a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Ainda de acordo com a assessoria do tribunal paulista, “consta dos autos que o réu e a mãe da vítima mantiveram um relacionamento conturbado, que terminou pouco tempo depois do nascimento da criança. Com a separação, ele passou a visitar a filha regularmente. Na data dos fatos, o acusado buscou a menina na escola e a levou para sua casa. Ele alegou que, após sair do banho, encontrou a filha caída no chão, sufocada por um saco plástico na cabeça e com machucados por todo o corpo. ” O crime ocorreu em 2015.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria dos fatos e a materialidade dos crimes, bem como as qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Também reconheceu a causa de aumento de pena relativa pela menina ser menor de 14 anos de idade. A juíza Melanie Liesenberg, que presidiu o julgamento, destacou que o acusado negou os fatos durante todo o processo, mas que as circunstâncias do crime se mostraram desfavoráveis a ele. Destacou, ainda, a agravante de crime praticado contra descendente. “A agravante sanciona a violação do dever de assistência, proteção e apoio mútuo inerente à relação entre pais e filhos, revelando maior insensibilidade moral do agente”, disse a magistrada.

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