Pai de Henry Borel usa carta anônima para pedir investigação de juíza que perdoou Monique

O vereador carioca Leniel Borel acionou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que fiscaliza o Poder Judiciário, contra a juíza Elizabeth Machado Louro, que conduziu o júri do caso Henry Borel. Ele pede que seja aberta uma investigação disciplinar para averiguar se a magistrada tentou induzir os jurados a absolver a professora Monique Medeiros, mãe da criança, que respondia pelo assassinato do filho junto com o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr Jairinho, padrastro de Henry.

A reclamação disciplinar tem uma base uma carta apócrifa. Uma mulher, que alega ter sido convocada para participar do julgamento, afirma ter presenciado a magistrada, em uma reunião administrativa no dia 12 de maio, dizer aos jurados que Monique Medeiros foi vítima de machismo e perseguição. O encontro foi convocado para transmitir orientações a respeito do funcionamento do júri popular.

Procurada por VEJA, por meio da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio, a magistrada informou que, em razão da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, não pode comentar sobre processos em andamento. A Corte fluminense afirmou que “não se manifesta sobre cartas apócrifas”.

Para cada sessão do Tribunal do Júri, são convocados 25 jurados . No dia do julgamento, sete deles são sorteados para formar o conselho de sentença, colegiado que decide o caso. Os demais são dispensados. A denunciante anônima afirma que foi uma das dispensadas no caso Henry Borel.

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Para tentar comprovar que participou da etapa inicial do júri, a mulher enviou capturas de tela de um grupo no WhatsApp com outros jurados e a foto de uma confraternização com a presença da juíza. Os diálogos e o encontro parecem ter ocorrido após a conclusão do julgamento, o que, por si só, não configura irregularidade. Os jurados conversam sobre uma forma de homenagear a magistrada, com quem conviveram intensamente por onze dias. No material compartilhado não há, no entanto, provas de que Maria Elizabeth tenha manifestado sua opinião sobre o caso.

O vereador defende que a juíza seja investigada por “convívio social inadequado” com os jurados. “Não há qualquer cunho persecutório, por parte do reclamante [Leniel], em face da magistrada, restringindo-se a presente reclamação, unicamente, a buscar que os fatos sejam aclarados, em especial após as informações que eventualmente venham a ser prestadas pela Excelentíssima Juíza de Direito em questão”, diz a representação.

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Monique foi denunciada por homicídio doloso por omissão. Os sete jurados populares que analisaram o processo condenaram Dr. Jairinho a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelo assassinato do enteado, mas descartaram que a mãe tenha contribuído delibedaramente para o crime. Com a desclassificação da denúncia, a juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão judicial a Monique Medeiros e reconheceu que ela não pode ser punida pela morte da criança.

O perdão judicial está previsto no Código Penal e é comum em situações de homicídio culposo – quando não há intenção de matar. O instituto pode ser aplicado quando as próprias consequências do crime atingem o réu de forma tão trágica e grave que a punição se torna desnecessária ou desumana. “Incomensurável o sofrimento de quem, além de perder seu único filho, para o que de resto não contribuiu intencionalmente, viu-se alvo durante cinco longos anos de uma pserseguição implacável contra sua honra e sua autoestima como mãe, para não falar do completo desprezo pela dor de seu luto”, justificou a juíza na ocasião.

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Ao acionar o CNJ, Leniel, que é pai do menino, procura uma brecha para tentar anular o julgamento. O Conselho Nacional de Justiça ainda não se manifestou sobre o pedido. O processo tramita em sigilo.