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Pagamentos do INSS de agosto começam nesta terça-feira, 25; veja o calendário de 2026

Depósitos do mês serão realizados até o dia 8 de setembro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h03 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h53
Meu INSS
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Pagamentos do INSS de agosto começam nesta terça-feira, 25; veja o calendário de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta terça-feira, 25, a pagar os benefícios referentes ao mês de agosto. O calendário contempla aposentados, pensionistas e titulares de auxílios e estabelece datas diferentes conforme o valor recebido e o número final do cartão do benefício. O assunto está em alta no Google Trends.

Os primeiros depósitos serão destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo. Para esse grupo, os pagamentos começam na terça, 25, com os beneficiários de final 1, e prosseguem até o dia 8 de setembro, quando recebem os beneficiários de final 0.

Já aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo terão os valores depositados entre 1º e 8 de setembro. Nesse caso, dois grupos são contemplados por dia.

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Para identificar a data correta, o segurado deve observar o último algarismo do número do benefício antes do traço. O dígito verificador que aparece depois do hífen deve ser desconsiderado. Assim, em um benefício com a numeração 0104-7, por exemplo, o final considerado para o calendário é o 4.

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Calendário para quem recebe até um salário mínimo

  • Final 1: 25 de agosto;
  • Final 2: 26 de agosto;
  • Final 3: 27 de agosto;
  • Final 4: 28 de agosto;
  • Final 5: 31 de agosto;
  • Final 6: 1º de setembro;
  • Final 7: 2 de setembro;
  • Final 8: 3 de setembro;
  • Final 9: 4 de setembro;
  • Final 0: 8 de setembro.
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Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de setembro;
  • Finais 2 e 7: 2 de setembro;
  • Finais 3 e 8: 3 de setembro;
  • Finais 4 e 9: 4 de setembro;
  • Finais 5 e 0: 8 de setembro.

Calendário do INSS nos próximos meses

  • Setembro: pagamentos entre 24 de setembro e 7 de outubro;
  • Outubro: pagamentos entre 26 de outubro e 9 de novembro;
  • Novembro: pagamentos entre 24 de novembro e 7 de dezembro;
  • Dezembro: pagamentos entre 22 de dezembro e 8 de janeiro de 2027.
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O número do benefício e o extrato com as informações sobre o pagamento podem ser consultados pelo site ou aplicativo Meu INSS, na opção “Extrato de pagamento”. Outra alternativa é ligar para a Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

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