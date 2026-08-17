Pagamentos do Bolsa Família de agosto começam nesta terça, 18; veja o calendário

Ler Resumo





O Bolsa Família inicia os pagamentos de agosto nesta terça-feira, 18, para beneficiários com NIS final 1. Os depósitos seguem até o dia 31, garantindo o valor mínimo de R$ 600 por família. Descubra as datas, quem tem direito e como se cadastrar para receber o benefício.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto começa nesta terça-feira, 18. Os beneficiários com o dígito final 1 do Número de Identificação Social (NIS) recebem primeiro. Os depósitos seguem a ordem do documento até contemplar, por último, no dia 31, quem possui o NIS final 0. O assunto está em alta no Google Trends.

O valor mínimo transferido pelo Bolsa Família é de R$ 600 por domicílio. O dinheiro é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o intervalo entre os ciclos mensais é regular e varia conforme a quantidade de dias úteis e os feriados nacionais.

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Calendário do Bolsa Família em agosto:

18/08: Final do NIS 1

19/08: Final do NIS 2

20/08: Final do NIS 3

21/08: Final do NIS 4

24/08: Final do NIS 5

25/08: Final do NIS 6

26/08: Final do NIS 7

27/08: Final do NIS 8

28/08: Final do NIS 9

31/08: Final do NIS 0

Nos municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal, os pagamentos podem ser unificados no primeiro dia do calendário, independentemente do número final do NIS.

Continua após a publicidade

Quem tem direito ao Bolsa Família?

A principal regra do programa é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Isso significa que a renda mensal somada do domicílio, dividida pelo número de pessoas, não pode ultrapassar esse valor.

A família pode receber o Bolsa Família mesmo que algum de seus integrantes trabalhe com carteira assinada, seja Microempreendedor Individual (MEI) ou tenha outra fonte de renda, desde que cumpra os critérios estabelecidos pelo programa.

Continua após a publicidade

Os beneficiários também devem atender a requisitos como manter crianças e adolescentes na escola, realizar o acompanhamento pré-natal no caso das gestantes e conservar as carteiras de vacinação atualizadas.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Os interessados devem realizar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e aguardar a análise do perfil familiar. O cadastramento, contudo, não garante a entrada automática no Bolsa Família.

Continua após a publicidade

As inscrições podem ser feitas em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em outro posto de atendimento do Cadastro Único no município. Os dados devem permanecer atualizados, sobretudo quando houver mudanças de endereço, renda ou composição familiar.

Benefícios do Bolsa Família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) – R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias atendidas pelo programa;

– R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias atendidas pelo programa; Benefício Complementar (BCO) – pago quando a soma dos benefícios de Renda de Cidadania fica abaixo de R$ 600, garantindo o valor mínimo por família;

– pago quando a soma dos benefícios de Renda de Cidadania fica abaixo de R$ 600, garantindo o valor mínimo por família; Benefício Primeira Infância (BPI) – adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e 7 anos incompletos;

– adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e 7 anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF) – adicional de R$ 50 por gestante, nutriz, criança ou adolescente com idade entre 7 e 18 anos incompletos;

– adicional de R$ 50 por gestante, nutriz, criança ou adolescente com idade entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício Extraordinário de Transição (BET) – destinado às famílias que já integravam o programa em maio de 2023 e passaram a receber um valor menor após a implantação da nova cesta de benefícios. O pagamento é mantido enquanto essa condição permanecer e as demais regras forem cumpridas.

Continua após a publicidade

Calendário do Bolsa Família em 2026:

Agosto: de 18/08 a 31/08;

Setembro: de 17/09 a 30/09;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.