Pagamentos do Bolsa Família de agosto começam hoje; veja o calendário

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O calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto tem início nesta terça-feira, 18, seguindo a ordem do NIS até o dia 31. O valor mínimo por domicílio é de R$ 600. Em municípios com emergência ou calamidade reconhecidos, os pagamentos podem ser unificados no primeiro dia. Saiba as datas, quem tem direito e como se cadastrar.

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O calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto começa nesta terça-feira, 18. Os primeiros beneficiários contemplados são aqueles com o dígito final 1 do Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos seguem a ordem do documento até o dia 31, quando recebem as famílias com NIS terminado em 0.

O valor mínimo transferido pelo Bolsa Família é de R$ 600 por domicílio. O dinheiro é liberado nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Nos municípios que tenham situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal, os pagamentos podem ser unificados no primeiro dia do calendário. Nesses locais, todos os beneficiários recebem nesta terça-feira, independentemente do dígito final do NIS.

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Calendário do Bolsa Família em agosto:

18/08: Final do NIS 1;

19/08: Final do NIS 2;

20/08: Final do NIS 3;

21/08: Final do NIS 4;

24/08: Final do NIS 5;

25/08: Final do NIS 6;

26/08: Final do NIS 7;

27/08: Final do NIS 8;

28/08: Final do NIS 9;

31/08: Final do NIS 0.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

A principal regra do programa estabelece que a renda mensal de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218. Para verificar se o domicílio atende ao critério, é necessário somar a renda recebida por todos os moradores e dividir o resultado pelo número de integrantes.

A família pode receber o Bolsa Família mesmo que algum de seus membros trabalhe com carteira assinada, seja Microempreendedor Individual (MEI) ou possua outra fonte de renda, desde que cumpra os critérios estabelecidos pelo programa.

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Os beneficiários também precisam cumprir compromissos nas áreas de educação e saúde, como manter crianças e adolescentes na escola, realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes e conservar as carteiras de vacinação atualizadas.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Os interessados devem fazer a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e aguardar a análise do perfil familiar. A inclusão no cadastro, porém, não garante a entrada automática no Bolsa Família.

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O cadastramento pode ser realizado em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em outro posto do Cadastro Único no município. As informações devem ser atualizadas sempre que ocorrerem mudanças de endereço, renda ou composição familiar.

Benefícios do Bolsa Família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) – R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias atendidas pelo programa;

– R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias atendidas pelo programa; Benefício Complementar (BCO) – pago às famílias cuja soma dos benefícios de Renda de Cidadania fica abaixo de R$ 600, garantindo o valor mínimo;

– pago às famílias cuja soma dos benefícios de Renda de Cidadania fica abaixo de R$ 600, garantindo o valor mínimo; Benefício Primeira Infância (BPI) – adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e 7 anos incompletos;

– adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e 7 anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF) – adicional de R$ 50 por gestante, nutriz, criança ou adolescente com idade entre 7 e 18 anos incompletos;

– adicional de R$ 50 por gestante, nutriz, criança ou adolescente com idade entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício Extraordinário de Transição (BET) – destinado às famílias que já faziam parte do programa em maio de 2023 e passaram a receber um valor menor após a implantação da nova cesta de benefícios.

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Calendário do Bolsa Família em 2026:

Agosto: de 18/08 a 31/08;

Setembro: de 17/09 a 30/09;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.