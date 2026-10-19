Pagamentos do Bolsa Família com reajuste começam nesta segunda, 19: veja o calendário de outubro
Benefício mínimo passa de R$ 600 para R$ 691; depósitos serão realizados conforme o número final do NIS até o dia 30
Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro começam nesta segunda-feira, 19, com uma novidade para os beneficiários: o valor mínimo do programa passa de R$ 600 para R$ 691, um reajuste de 15,04%. Esta será a primeira parcela paga após a atualização dos valores, que não eram corrigidos pela inflação desde 2023.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o reajuste também contempla os benefícios adicionais destinados a crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.
Os depósitos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O calendário começa pelos beneficiários com NIS final 1 e segue até 30 de outubro, quando recebem aqueles com final 0.
Calendário do Bolsa Família de outubro
Confira as datas de pagamento de acordo com o número final do NIS:
- NIS final 1: 19 de outubro;
- NIS final 2: 20 de outubro;
- NIS final 3: 21 de outubro;
- NIS final 4: 22 de outubro;
- NIS final 5: 23 de outubro;
- NIS final 6: 26 de outubro;
- NIS final 7: 27 de outubro;
- NIS final 8: 28 de outubro;
- NIS final 9: 29 de outubro;
- NIS final 0: 30 de outubro.
Quais são os novos valores do Bolsa Família?
Com o reajuste, o valor mínimo garantido pelo programa passa a ser de R$ 691 mensais. No entanto, o montante recebido por cada família pode variar conforme o número de integrantes e os benefícios adicionais aos quais tem direito.
O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família, sobe de R$ 142 para R$ 164. Já o Benefício Primeira Infância, destinado a crianças de até seis anos, passa de R$ 150 para R$ 173 por criança.
O Benefício Variável Familiar, voltado a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos, aumenta de R$ 50 para R$ 58 por integrante.
Caso a soma dos valores não alcance o novo piso de R$ 691, o Benefício Complementar garante o pagamento da diferença.
Como sacar o Bolsa Família?
Os valores são depositados em contas da Caixa Econômica Federal e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite realizar transferências por Pix e pagar contas.
Os beneficiários também podem sacar o dinheiro nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.
Além disso, o cartão do Bolsa Família pode ser utilizado para compras na função débito e pagamentos diretamente nos estabelecimentos, sem a necessidade de realizar o saque.