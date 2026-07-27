Paes supera todos os rivais no RJ e empata com brancos, nulos e indecisos, diz Quaest
Pesquisa divulgada nesta segunda-feira indica que eleitorado fluminense sem candidato é maior do que todos os nomes da direita no estado
Dois grupos predominam na corrida pelo governo do Rio de Janeiro: os apoiadores do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) e o eleitorado que não tem candidato a governador no estado. A nova pesquisa Genial/Quaest foi divulgada nesta segunda-feira, 27.
Em três cenários de primeiro turno, Eduardo Paes varia de 38% a 42% das intenções de voto. O ex-prefeito carioca marca até 25 pontos percentuais de vantagem sobre o deputado estadual Douglas Ruas (PL), atual presidente da Alerj, e o ex-prefeito Anthony Garotinho (Republicanos).
Já os eleitores que se declararam indecisos ou pretendem votar em branco ou nulo, somados, variam de 35% a 37% do total. Em todos os cenários, o eleitorado sem candidato empata tecnicamente com Paes dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais (pp).
Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 1)
- Eduardo Paes (PSD): 38%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 10%
- Douglas Ruas (PL): 10%
- William Siri (PSOL): 2%
- André Marinho (Novo): 1%
- Coronel Busnello (Missão): 1%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete Pantoja (UP): 1%
- Wilson Witzel (DC): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- Indecisos: 19%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 2)
- Eduardo Paes (PSD): 42%
- Douglas Ruas (PL): 11%
- William Siri (PSOL): 2%
- André Marinho (Novo): 1%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete Pantoja (UP): 1%
- Wilson Witzel (DC): 2%
- Luan Monteiro (PCO): 1%
- Indecisos: 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 3)
- Eduardo Paes (PSD): 42%
- Douglas Ruas (PL): 11%
- William Siri (PSOL): 2%
- André Marinho (Novo): 1%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- Cyro Garcia (PSTU): 2%
- Juliete Pantoja (UP): 2%
- Luan Monteiro (PCO): 1%
- Indecisos: 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Já no segundo turno, Paes venceria Garotinho por 48% a 38% das intenções de voto e derrotaria Ruas por 52% a 16% do eleitorado. Nos dois cenários de segundo turno, os eleitores sem candidato oscilam de 32% a 34% do total.
Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)
- Eduardo Paes (PSD): 48%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 18%
- Indecisos: 11%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 23%
Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)
- Eduardo Paes (PSD): 52%
- Douglas Ruas (PL): 16%
- Indecisos: 12%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores em 33 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-02671-2026.