Paes supera todos os rivais no RJ e empata com brancos, nulos e indecisos, diz Quaest

Dois grupos predominam na corrida pelo governo do Rio de Janeiro: os apoiadores do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) e o eleitorado que não tem candidato a governador no estado. A nova pesquisa Genial/Quaest foi divulgada nesta segunda-feira, 27.

Em três cenários de primeiro turno, Eduardo Paes varia de 38% a 42% das intenções de voto. O ex-prefeito carioca marca até 25 pontos percentuais de vantagem sobre o deputado estadual Douglas Ruas (PL), atual presidente da Alerj, e o ex-prefeito Anthony Garotinho (Republicanos).

Já os eleitores que se declararam indecisos ou pretendem votar em branco ou nulo, somados, variam de 35% a 37% do total. Em todos os cenários, o eleitorado sem candidato empata tecnicamente com Paes dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais (pp).

Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 1)

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Eduardo Paes (PSD): 38%

Anthony Garotinho (Republicanos): 10%

Douglas Ruas (PL): 10%

William Siri (PSOL): 2%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnello (Missão): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete Pantoja (UP): 1%

Wilson Witzel (DC): 1%

Luan Monteiro (PCO): 0%

Indecisos: 19%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 2)

Eduardo Paes (PSD): 42%

Douglas Ruas (PL): 11%

William Siri (PSOL): 2%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnello (Missão): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete Pantoja (UP): 1%

Wilson Witzel (DC): 2%

Luan Monteiro (PCO): 1%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

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Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 3)

Eduardo Paes (PSD): 42%

Douglas Ruas (PL): 11%

William Siri (PSOL): 2%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnello (Missão): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 2%

Juliete Pantoja (UP): 2%

Luan Monteiro (PCO): 1%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Já no segundo turno, Paes venceria Garotinho por 48% a 38% das intenções de voto e derrotaria Ruas por 52% a 16% do eleitorado. Nos dois cenários de segundo turno, os eleitores sem candidato oscilam de 32% a 34% do total.

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Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)

Eduardo Paes (PSD): 48%

Anthony Garotinho (Republicanos): 18%

Indecisos: 11%

Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)

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Eduardo Paes (PSD): 52%

Douglas Ruas (PL): 16%

Indecisos: 12%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores em 33 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-02671-2026.