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Paes supera todos os rivais no RJ e empata com brancos, nulos e indecisos, diz Quaest

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira indica que eleitorado fluminense sem candidato é maior do que todos os nomes da direita no estado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 27 jul 2026, 07h04
Homem de meia-idade, cabelo castanho, óculos, camisa branca, sorri enquanto fala ao microfone e aponta o dedo indicador para cima, com um relógio escuro no pulso esquerdo
O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes: candidato a governador pelo PSD, ele participou de sabatina de VEJA+TV (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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Paes supera todos os rivais no RJ e empata com brancos, nulos e indecisos, diz Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Dois grupos predominam na corrida pelo governo do Rio de Janeiro: os apoiadores do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) e o eleitorado que não tem candidato a governador no estado. A nova pesquisa Genial/Quaest foi divulgada nesta segunda-feira, 27.

Em três cenários de primeiro turno, Eduardo Paes varia de 38% a 42% das intenções de voto. O ex-prefeito carioca marca até 25 pontos percentuais de vantagem sobre o deputado estadual Douglas Ruas (PL), atual presidente da Alerj, e o ex-prefeito Anthony Garotinho (Republicanos).

Já os eleitores que se declararam indecisos ou pretendem votar em branco ou nulo, somados, variam de 35% a 37% do total. Em todos os cenários, o eleitorado sem candidato empata tecnicamente com Paes dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais (pp).

Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 1)

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  • Eduardo Paes (PSD): 38%
  • Anthony Garotinho (Republicanos): 10%
  • Douglas Ruas (PL): 10%
  • William Siri (PSOL): 2%
  • André Marinho (Novo): 1%
  • Coronel Busnello (Missão): 1%
  • Cyro Garcia (PSTU): 1%
  • Juliete Pantoja (UP): 1%
  • Wilson Witzel (DC): 1%
  • Luan Monteiro (PCO): 0%
  • Indecisos: 19%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 2)

  • Eduardo Paes (PSD): 42%
  • Douglas Ruas (PL): 11%
  • William Siri (PSOL): 2%
  • André Marinho (Novo): 1%
  • Coronel Busnello (Missão): 2%
  • Cyro Garcia (PSTU): 1%
  • Juliete Pantoja (UP): 1%
  • Wilson Witzel (DC): 2%
  • Luan Monteiro (PCO): 1%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
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Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário 3)

  • Eduardo Paes (PSD): 42%
  • Douglas Ruas (PL): 11%
  • William Siri (PSOL): 2%
  • André Marinho (Novo): 1%
  • Coronel Busnello (Missão): 2%
  • Cyro Garcia (PSTU): 2%
  • Juliete Pantoja (UP): 2%
  • Luan Monteiro (PCO): 1%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Já no segundo turno, Paes venceria Garotinho por 48% a 38% das intenções de voto e derrotaria Ruas por 52% a 16% do eleitorado. Nos dois cenários de segundo turno, os eleitores sem candidato oscilam de 32% a 34% do total.

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Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)

  • Eduardo Paes (PSD): 48%
  • Anthony Garotinho (Republicanos): 18%
  • Indecisos: 11%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)

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  • Eduardo Paes (PSD): 52%
  • Douglas Ruas (PL): 16%
  • Indecisos: 12%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores em 33 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-02671-2026.

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