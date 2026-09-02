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Paes mantém liderança no RJ mas perde vantagem sobre Ruas, diz nova pesquisa Real Time Big Data

Apesar de favorito ao governo fluminense, ex-prefeito carioca recua continuamente no levantamento do instituto desde o ano passado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 08h47 | Atualizado em 2 set 2026, 08h57
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD); e o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL) (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)
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Paes mantém liderança no RJ mas perde vantagem sobre Ruas, diz nova pesquisa Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo fluminense no primeiro e segundo turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta quarta-feira, 2.

No primero turno, Eduardo Paes tem 35% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que tem 21% do eleitorado.

Apesar de manter a dianteira na disputa estadual, Paes vem recuando continuamente nas pesquisas desde outubro de 2025, quando o levantamento Real Time Big Data o apontava com 53% das intenções de voto — em relação à sondagem de julho de 2026, o ex-prefeito oscilou 2 pontos percentuais para baixo. Na direção oposta, Douglas Ruas subiu de 16% para 21% do eleitorado nos últimos dois meses.

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Na sequência, tecnicamente empatados em terceiro lugar, aparecem o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos); o vereador William Siri (PSOL); o coronel da PM João Busnello (Missão); e o radialista André Marinho (Novo). Os demais candidatos somam 2% dos votos no levantamento.

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Governador — Rio de Janeiro — 1º turno

  • Eduardo Paes (PSD): 35%
  • Douglas Ruas (PL): 21%
  • Anthony Garotinho (Republicanos): 7%
  • William Siri (PSol): 5%
  • Coronel Busnello (Missão): 4%
  • André Marinho (Novo): 3%
  • Cyro Garcia (PSTU): 1%
  • Juliete (UP): 1%
  • Luan Monteiro (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 11%
  • Não sabe/não respondeu: 12%

No segundo turno, Paes lidera contra Ruas por 41% a 30% das intenções de voto, e também venceria Garotinho em confronto direto por 45% a 25% do eleitorado fluminense.

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Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)

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  • Eduardo Paes (PSD): 41%
  • Douglas Ruas (PL): 30%
  • Nulo/Branco: 13%
  • Não sabe/não respondeu: 16%

Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)

  • Eduardo Paes (PSD): 45%
  • Garotinho (Republicanos): 25%
  • Nulo/Branco: 13%
  • Não sabe/não respondeu: 17%
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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-08350/2026.

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