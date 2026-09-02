Paes mantém liderança no RJ mas perde vantagem sobre Ruas, diz nova pesquisa Real Time Big Data

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Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida pelo governo do RJ no primeiro e segundo turno, com 35% das intenções de voto. Apesar da dianteira, Paes recuou desde 2025, enquanto Douglas Ruas (PL), segundo colocado com 21%, cresceu. A pesquisa Real Time Big Data mostra ainda outros nomes embolados na disputa.

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O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo fluminense no primeiro e segundo turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta quarta-feira, 2.

No primero turno, Eduardo Paes tem 35% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que tem 21% do eleitorado.

Apesar de manter a dianteira na disputa estadual, Paes vem recuando continuamente nas pesquisas desde outubro de 2025, quando o levantamento Real Time Big Data o apontava com 53% das intenções de voto — em relação à sondagem de julho de 2026, o ex-prefeito oscilou 2 pontos percentuais para baixo. Na direção oposta, Douglas Ruas subiu de 16% para 21% do eleitorado nos últimos dois meses.

Na sequência, tecnicamente empatados em terceiro lugar, aparecem o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos); o vereador William Siri (PSOL); o coronel da PM João Busnello (Missão); e o radialista André Marinho (Novo). Os demais candidatos somam 2% dos votos no levantamento.

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Governador — Rio de Janeiro — 1º turno

Eduardo Paes (PSD): 35%

Douglas Ruas (PL): 21%

Anthony Garotinho (Republicanos): 7%

William Siri (PSol): 5%

Coronel Busnello (Missão): 4%

André Marinho (Novo): 3%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete (UP): 1%

Luan Monteiro (PCO): 0%

Nulo/Branco: 11%

Não sabe/não respondeu: 12%

No segundo turno, Paes lidera contra Ruas por 41% a 30% das intenções de voto, e também venceria Garotinho em confronto direto por 45% a 25% do eleitorado fluminense.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)

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Eduardo Paes (PSD): 41%

Douglas Ruas (PL): 30%

Nulo/Branco: 13%

Não sabe/não respondeu: 16%

Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)

Eduardo Paes (PSD): 45%

Garotinho (Republicanos): 25%

Nulo/Branco: 13%

Não sabe/não respondeu: 17%

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-08350/2026.