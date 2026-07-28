O que diz pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa para o governo do Rio
Empatado com Douglas Ruas, ex-governador Anthony Garotinho sofre rejeição massiva pelo eleitorado fluminense, indica levantamento
O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mantém o amplo favoritismo em todos os cenários da disputa pelo governo do estado em 2026. A nova pesquisa Real Time Big Data entre o eleitorado fluminense foi divulgada nesta terça-feira, 28.
No primeiro turno, Eduardo Paes lidera com 37% das intenções de voto. Em seguida, tecnicamente empatados na segunda posição, aparecem o deputado estadual Douglas Ruas (PL), presidente da Alerj, com 16% do eleitorado, e o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que pontua 12%.
No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais, a vantagem de Paes sobre Ruas no primeiro turno varia de 17 a 21 pontos percentuais.
Governador — Rio de Janeiro — 1º turno (cenário único)
- Eduardo Paes (PSD): 37%
- Douglas Ruas (PL): 16%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 12%
- William Siri (PSol): 3%
- André Marinho (Novo): 2%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete Pantoja (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- Nulo / Branco: 11%
- Não sabe/não respondeu: 15%
No segundo turno, Eduardo Paes aparece com até 16 pontos de vantagem sobre Douglas Ruas, e também venceria Garotinho com uma dianteira de até 19 pontos.
Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)
- Eduardo Paes (PSD): 43%
- Douglas Ruas (PL): 27%
- Nulo/Branco: 13%
- Não sabe/não respondeu: 17%
Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)
- Eduardo Paes (PSD): 44%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 25%
- Nulo/Branco: 13%
- Não sabe/não respondeu: 18%
De volta à cena política, Garotinho tem rejeição massiva entre os fluminenses
Já o ranking de rejeição eleitoral no Rio de Janeiro é liderado por Anthony Garotinho — há mais de dez anos sem cargo político, o ex-governador ensaia um retorno às urnas com oposição de 60% do eleitorado fluminense. Em seguida na tabela, aparece Eduardo Paes, opção considerada inviável com 41% dos entrevistados.
Governador — Rio de Janeiro — Rejeição Eleitoral
- Anthony Garotinho (Republicanos): 60%
- Eduardo Paes (PSD): 41%
- Cyro Garcia (PSTU): 28%
- William Siri (PSol): 26%
- Douglas Ruas (PL): 24%
- Juliete Pantoja (UP): 22%
- Luan Monteiro (PCO): 20%
- André Marinho (Novo): 17%
- Coronel Busnello (Missão): 17%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- Não sabe/não respondeu: 2%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no Rio de Janeiro entre os dias 23 e 27 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-03487/2026.