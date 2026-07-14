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Brasil

Padre excomungado pelo Vaticano não aceita punição e toma decisão

Sacerdote classifica decisão como 'nula'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 12h15 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h37
Homem calvo de óculos, vestindo batina preta com colarinho branco e um microfone de lapela, fala olhando para frente. Ao fundo, uma estante com livros e um quadro emoldurado.
Padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa (YouTube/Reprodução)
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O padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, da Capela Santo Atanásio, em Ceilândia (DF), afirmou que continuará celebrando missas mesmo após ter sido excomungado pelo Vaticano. Em vídeo publicado nas redes sociais, o sacerdote classificou a punição como “nula” e disse que as acusações de cisma são inválidas.

“Continuaremos todos os dias a rezar a Santa Missa, a mencionar o nome do Santo Padre no cânon da missa, a rezar, aqui no caso de Brasília, pelo senhor arcebispo de Brasília, consciente de que somos católicos”, disse.

A excomunhão foi confirmada pela Arquidiocese de Brasília após a vinculação da capela à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), grupo conservador considerado em situação de cisma pela Santa Sé. O Vaticano determinou que ministros e fiéis que aderirem formalmente à fraternidade também passam a ser considerados excomungados.

Em nota, a Arquidiocese informou que as missas e demais atividades promovidas pela Capela Santo Atanásio são consideradas irregulares por não estarem em comunhão com o papa nem com a Igreja local, orientando os fiéis a não participarem das celebrações. Apesar disso, Françoá afirma que continuará exercendo o ministério normalmente.

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