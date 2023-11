Pacheco responde ao STF e diz que instituições não são ‘intocáveis’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta quinta-feira, 23, que a Casa cumpriu seu papel constitucional ao aprovar a PEC que limita decisões individuais de magistrados em tribunais como o Supremo Tribunal Federal (STF) e que recebeu agressões “gratuitamente” por membros da Corte.

Mais cedo, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, afirmou que, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, “a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes”. Já o decano Gilmar Mendes foi mais duro e disse que o Supremo “não admite intimidações“.

“Não podemos admitir que a individualidade de um ministro declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal”, disse Pacheco. “Portanto eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos fazer isso.”

Pacheco seguiu, dizendo que “ninguém e nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil” e que ele mesmo, como presidente do Senado, defendeu as urnas eletrônicas, o processo democrático e os ministros do Supremo. “Mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou intocáveis”, afirmou.

“Não me permito fazer um debate político e tampouco receber agressões, que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri”, disse.

