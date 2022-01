Os Três Poderes repercute as denúncias feitas por ex-assessor de Bolsonaro

Os Três Poderes desta sexta-feira analisa a reportagem exclusiva de VEJA acerca das revelações de Waldir Ferraz, ex-assessor e amigo pessoal do presidente da República. Ele implica a ex-esposa de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle nos esquemas de rachadinha que seriam mantidos nos gabinetes de Carlos e Flávio Bolsonaro e do próprio mandatário, na época em que ocupava uma cadeira na Câmara dos deputados.

Trata-se de um depoimento capaz de causar muito rebuliço no mundo político e nas eleições deste ano.

Dora Kramer, Ricardo Rangel e José Casado analisam esse e outros fatos da semana sob a mediação do editor Ricardo Ferraz.

Os Três poderes vai ao ar às 14hs desta sexta feira, ao vivo no site veja.com e nos perfis de VEJA no Facebook e do YouTube.