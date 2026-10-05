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Os quatro ex-BBB que caíram no ‘paredão’ das urnas e não garantiram vaga nas eleições

Jean Wyllys não voltará a ser deputado federal por São Paulo

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h19
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Jean Wyllys -  (José Cruz/Agência Brasil)
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Jean Wyllys foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2010 e reeleito em 2014 e 2018. Após dizer que recebia ameaças de morte, porém, desistiu de assumir o terceiro mandato e deixou o país em 2019. Agora, depois de receber 18.073 votos não voltará à Câmara dos Deputados.

Adrilles Jorge, eleito vereador em São Paulo nas eleições de 2024, tentou se tornar deputado federal, mas não obteve sucesso. O participante do BBB 15 recebeu 26.694 votos. Em 2022, ele se candidatou ao mesmo cargo, mas também bateu na trave.

Matteus Amaral, “Alegrete”, finalista do BBB 24, recebeu 51.437 votos, e tal como os demais colegas, não foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Por fim, a advogada e apresentadora Vivian Amorim estreou na política concorrendo a deputada estadual pelo Amazonas e, com 10.807 votos, não conseguiu se eleger.

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