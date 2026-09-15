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Brasil

Os próximos passos no STF sobre os pedidos de investigação contra Moraes e Mendonça

Debate pode voltar a ser analisado apenas em dezembro, depois da eleição presidencial

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 19h35 | Atualizado em 15 set 2026, 22h21
Sessão plenária extraordinária do STF
Sessão plenária extraordinária do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Os próximos passos no STF sobre os pedidos de investigação contra Moraes e Mendonça Priorizar nos meus resultados Google

Depois de uma sessão tensa e com troca de acusações no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Flávio Dino pediu vistas e adiou a análise sobre possíveis investigações contra Alexandre de Moraes e André Mendonça tramitarem juntas. O placar final ficou em 4 a 3 pela separação de eventuais inquéritos. Votaram contra unir os casos: Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Foram favoráveis ao pedido Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes.

Agora, o caso volta ao plenário da Corte em até 90 dias — prazo que o ministro Dino tem para devolver a vista. Depois da decisão final sobre se haverá tramitação conjunta ou não, os ministros decidirão o mérito, ou seja, se abrem ou não inquérito contra Moraes e posteriormente contra Mendonça. Caso o pedido fique próximo ao vencimento sem retornar ao plenário do STF, o assunto voltará a ser discutido apenas em dezembro — depois das eleições gerais. Uma sessão para analisar pedido de abertura de investigação contra Mendonça, prevista para a próxima semana, também deverá ser suspensa enquanto a vista pedida por Dino estiver no prazo.

Em caso de 4 a 4 na votação, há possibilidade de o Supremo seguir o artigo 13, do Regimento Interno da Corte, que, em 2009, acrescentou o voto de qualidade nas decisões de plenário, por meio da Emenda à Constituição 35. A medida é prevista para casos em que “não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de de ministro em virtude de: impedimento ou suspeição, vaga ou licença médica superior a 30 dias”.

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Em troca do polpudo contrato de consultoria jurídica, Vorcaro confiaria em Moraes para blindar o banco (e ele próprio) contra processos na Justiça. A perícia da PF encontrou registros de conversas frequentes entre o ministro e o banqueiro — inclusive, na data em que este último foi detido pela primeira vez, em 18 de novembro de 2025, quando a fraude no Master já havia vindo a público e Vorcaro tinha consciência do risco de sua prisão.

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Na manhã de hoje, horas antes do início do julgamento, Alexandre de Moraes divulgou uma defesa por escrito na qual nega ter cometido qualquer crime. No documento, o ministro chama o relatório da PF de “farsa de André Mendonça” e afirma que não há indícios de “autoria e materialidade da prática de qualquer infração penal”.

O raio-x dos ministros do STF

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Alexandre de Moraes
André Mendonça
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