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Brasil

Os próximos passos de Fachin na crise das mensagens de Vorcaro e Moraes no STF

Presidente do STF aguarda apresentação de esclarecimentos antes de decidir sobre inclusão na pauta

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 06h01 | Atualizado em 8 set 2026, 07h11
Ministro de óculos, bigode e cabelos brancos, vestindo terno azul, camisa branca, gravata vermelha e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com microfones à frente e um notebook com o logo do STF na mesa de madeira clara. O fundo é uma parede de mármore bege com detalhes em arco
O presidente do STF, Edson Fachin (Gustavo Moreno/STF)
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Os próximos passos de Fachin na crise das mensagens de Vorcaro e Moraes no STF Priorizar nos meus resultados Google

Após o ministro André Mendonça liberar para julgamento o processo sobre as mensagens de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, cabe ao presidente do STF, Edson Fachin, definir quando isso irá acontecer.

Fachin deve esperar, contudo, a entrega dos esclarecimentos de todos os envolvidos no caso. Na quinta-feira passada, o magistrado deu cinco dias úteis para a apresentação dos argumentos de Moraes, Mendonça, Andrei Rodrigues (diretor-geral da PF) e Paulo Gonet (procurador-geral da República).

Caso o prazo completo seja utilizado, uma definição só ocorreria no fim da semana, o que pode favorecer a postergação da análise.

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Em paralelo, na sexta-feira Fachin também deu cinco dias úteis para Mendonça e a PGR se manifestarem sobre a decisão de Moraes que usou relatórios internos da PF para atribuir crimes ao colega.

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O presidente do STF retirou os dois casos de seus processos originais e os colocou em um procedimento à parte, relatado por ele, o que indica uma análise conjunta.

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Alexandre de Moraes
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