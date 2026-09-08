Os próximos passos de Fachin na crise das mensagens de Vorcaro e Moraes no STF

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O presidente do STF, Edson Fachin, aguarda esclarecimentos de todos os envolvidos no processo que envolve Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro para definir a data de julgamento. Mendonça liberou o processo, e Fachin deu cinco dias úteis para manifestações, o que pode postergar a análise conjunta dos casos.

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Após o ministro André Mendonça liberar para julgamento o processo sobre as mensagens de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, cabe ao presidente do STF, Edson Fachin, definir quando isso irá acontecer.

Fachin deve esperar, contudo, a entrega dos esclarecimentos de todos os envolvidos no caso. Na quinta-feira passada, o magistrado deu cinco dias úteis para a apresentação dos argumentos de Moraes, Mendonça, Andrei Rodrigues (diretor-geral da PF) e Paulo Gonet (procurador-geral da República).

Caso o prazo completo seja utilizado, uma definição só ocorreria no fim da semana, o que pode favorecer a postergação da análise.

Em paralelo, na sexta-feira Fachin também deu cinco dias úteis para Mendonça e a PGR se manifestarem sobre a decisão de Moraes que usou relatórios internos da PF para atribuir crimes ao colega.

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O presidente do STF retirou os dois casos de seus processos originais e os colocou em um procedimento à parte, relatado por ele, o que indica uma análise conjunta.