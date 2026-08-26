Os pontos que serão trabalhados na estreia do horário eleitoral de Flávio

A estreia do horário eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai explorar o binômio “segurança pública e custo de vida”. O programa, que será levado ao ar nesta sexta-feira, foi gravado na última semana. O vice escolhido para a chapa, Alfredo Gaspar (PL-AL), vai aparecer na propaganda.

Gaspar, contudo, ainda não se apresentará como relator da CPMI do INSS e fiscalizador do governo Lula, de forma mais incisiva.

Flávio vai fazer críticas à política de Segurança Pública em vigor e contestará a gestão do Ministério da Justiça.

É esperado que o primogênito de Jair Bolsonaro (PL) apresente os auxílios concedidos pelo governo do pai e contraponha ao atual poder de compra da população.

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De acordo com membros da campanha, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também terá “participação tímida”.

Apenas quatro nomes na disputa à Presidência da República terão direito ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão neste ano.

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Dois dos cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas devem ficar de fora: o do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o do estreante Renan Santos (Missão). Isso acontece porque só participam da divisão os partidos que superam a chamada cláusula de barreira: na última eleição, os requisitos eram obter 2% dos votos válidos ou eleger onze deputados. O Novo não atingiu esses critérios, e o Missão só foi criado no final de 2025.

De acordo com a legislação eleitoral, no primeiro turno, 90% do horário eleitoral gratuito é dividido de maneira proporcional ao tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados, enquanto 10% são divididos igualmente. Como Lula terá o apoio dos principais partidos de esquerda do país (PSB, PDT, PCdoB, Rede/Psol e PV), ele ficará com a maior fatia do programa eleitoral.

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Flávio Bolsonaro ficará com o segundo maior tempo, seguido de Caiado e, então, por Augusto Cury. Além do bloco eleitoral diário, cada candidato também terá direito a inserções de até um minuto ao longo do dia.

A regra vale para o primeiro turno das eleições. No segundo turno, o tempo é dividido igualmente, independentemente do tamanho das coligações.

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