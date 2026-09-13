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Brasil

Os pontos fracos de Lula na visão de uma importante gestora do mercado financeiro

Em relatório a investidores, petista é descrito como um 'presidente analógico em uma sociedade cada vez mais digital'

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 14h01
Homem idoso, calvo e com barba branca, usa terno azul-marinho, camisa branca, gravata verde-escura e faixa presidencial verde e amarela. Ele ajusta a gravata com a mão direita, com um anel prateado no dedo anelar. Ao fundo, uma pessoa com camisa listrada colorida
Lula no desfile cívico-militar em Brasília - 07/09/2026 (EVARISTO SA/AFP)
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Um boletim da gestora de fundos Ace Capital descreve a investidores o presidente Lula como um candidato frágil entre o eleitorado mais jovem. O petista seria, por essa avaliação, um “presidente analógico em uma sociedade cada vez mais digital”.

O texto aponta “fadiga” no projeto eleitoral de Lula, que busca seu quarto mandato prometendo mudanças que ele jamais foi capaz de fazer em gestões anteriores.

A literatura eleitoral indica que longos períodos de permanência no poder de um mesmo grupo aumentam a demanda do eleitorado por alternância de poder.

Como Lula disputa eleições presidenciais desde 1989 e o PT está no centro da política brasileira há décadas, a candidatura carrega o peso do desgaste político de longo prazo.

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O estudo também sustenta que o perfil demográfico do Brasil mudou de forma relevante nas últimas décadas, marcada pelo crescimento expressivo do eleitorado evangélico.

Além disso, a profunda transformação tecnológica atual (marcada pela digitalização e inteligência artificial) contrasta com um discurso governamental ainda ancorado na lógica dos dois primeiros mandatos de Lula.

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