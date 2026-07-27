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Brasil

Os planos do governo brasileiro para a visita do presidente da Coreia do Sul, nesta segunda

Gestão petista mira parcerias na área de saúde e negócios no setor empresarial com o a delegação de Lee Jae Myung

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 08h31
O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung
O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung (Ahn Young-Joon / Pool/Getty Images)
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Os planos do governo brasileiro para a visita do presidente da Coreia do Sul, nesta segunda Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Lula vai receber, nesta segunda, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, que cumpre visita oficial ao Brasil.

O chefe de Estado vem ao país acompanhado por uma delegação de empresários sul-coreanos interessados em fechar negócios com o setor produtivo brasileiro. 

O governo petista também espera avançar em parcerias. O Ministério da Saúde, por exemplo, quer aproveitar a visita do presidente Myung para avançar na estruturação das primeiras UTI Inteligentes do SUS.

O Brasil tem interesse em trazer as tecnologias de inteligência artificial voltadas a gestão de leitos, fluxos de pacientes e integração de dados com o Samu 192 para agilizar a avaliação de pacientes graves antes mesmo da chegada no hospital.

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As primeiras duas unidades de UTI inteligente foram inaugurados no Brasil este ano e já estão atendendo no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

O ministro Alexandre Padilha, no entanto, quer implementar 14 ainda neste ano. A experiência sul-coreana pode alavancar o projeto, na visão do ministério.

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O ministro visitou o país ao lado do presidente Lula em missão oficial em fevereiro deste ano. Deste então, técnicos da Saúde mantém contato com representantes de empresas e hospitais da Coreia do Sul.

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