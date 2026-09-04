Os planos de Beto Louco e Primo para construção faraônica no interior paulista, segundo o MP-SP

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O MP-SP denunciou dois acusados de operar para o PCC no setor de combustíveis por um plano ambicioso de criar um império sucroenergético em Catanduva, SP. Roberto Augusto Leme da Silva (Beto Louco) e Mohamad Hussein Mourad (Primo) teriam investido milhões na aquisição de terrenos e usinas, usando empresas de fachada para lavar dinheiro. A “obra faraônica” visava expandir as atividades criminosas do Grupo Copape, com Primo sendo flagrado em visitas à região. As defesas negam as acusações.

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Denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) à Justiça paulista aponta para um plano ousado de dois acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica que atuava no setor sucroalcooleiro no interior do estado.

De acordo com o documento, Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo, pretendiam transformar a sede do Grupo Itajobi em potência do setor sucroenergético com sede em Catanduva, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A empreitada foi classificada pelas autoridades como obra faraônica depois da aquisição de terrenos por quase 4 milhões de reais em 2023. “O denominado Grupo Itajobi I se orienta pelo reposicionamento e expansão das atividades empresariais e criminosas do então Grupo Copape liderado por Roberto Augusto Leme da Silva e Mohamad Hussein Mourad para o interior paulista, essencialmente Catanduva, eleita como o ponto focal para o desenvolvimento das novas investidas no setor de combustíveis”, diz trecho do documento do MP juntado aos autos da Operação Carbono Oculto. Eles foram denunciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Segundo apurou o MP-SP, foram adquiridos dois imóveis em Catanduva com funções simbólicas relevantes: “Trata-se de imóveis adquiridos para a construção da sede do Grupo Itajobi formado pela organização criminosa após a sua expansão perante o setor de usinas sucroalcooleiras no interior do Estado de São Paulo. A obra faraônica demonstra a intencionalidade expansionista da organização criminosa, regada com dinheiro ilícito”, citou o MP. O Grupo Itajobi envolvia a tentativa de compra de usinas em território catanduvense (ao menos duas empresas do tipo) e uma outra em Pontal, já na região metropolitana de Ribeirão Preto, outra região forte no setor sucroalcooleiro. A empreitada para avançar no ramo contava ainda com intenção de adquirir unidades em outros estados do Brasil. Os imóveis foram adquiridos por meio de empresas de fachada para camuflar as operações.

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“A intenção de se estabelecer o município de Catanduva como centro gerencial e operacional é o móvel desta primeira denúncia. A organização criminosa iniciou a construção de um vasto escritório do grupo criminoso, obra faraônica gerenciada (formalmente) pela construtora do seu parente Ali Mohamad Mourad (Conceb). A intenção foi direcionada para a construção da sede do Grupo Itajobi”, diz o MP paulista em outro trecho da denúncia. Mourad, o Primo, ainda comprou uma casa em condomínio de alto padrão de Catanduva, o Acapulco, para ficar nas proximidades da Usina Itajobi, a pelo menos 21,9 km (23 minutos) do residencial em que estabeleceu moradia.

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Em 2024, Primo (foto acima) foi flagrado embarcando em um voo no Aeroclube de Catanduva. Para chegar ao local, ele utilizou um carro da Usina Itajobi. Segundo as investigações, ele utilizou o nome de João Mourad. “A utilização do pseudônimo buscou ocultar a sua verdadeira identidade, porém, relevada pelos elementos já levantados e que corroboram a sua identidade física”, diz trecho da denúncia. O espaço para as defesas dos citados está aberto.

Desde que a Carbono Oculto foi deflagrada, defensores negam que seus clientes tenham cometido ilícitos e dizem acreditar na improcedência da ação no futuro porque não há provas nos autos.

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O que diz a defesa de Roberto Lemos

A defesa provará, no curso do processo, a improcedência da denúncia ofertada, demonstrando, outrossim, a nulidade do feito que tramita em Juízo Estadual, o que à toda evidência contraria os termos legais.

O que diz a defesa de Mohamad Hussein Mourad

A denúncia repete todo o estratagema que a Operação Carbono Oculto vem desenvolvendo desde que foi deflagrada, que é a estratégia da especulação sobre fatos não provados e que são inseridos dentro de uma narrativa desconexa da realidade. E que não é possível, a partir da denúncia, extrair qual é o fato que está sendo objeto da acusação. É uma denúncia de 300 páginas, da qual nem sequer é possível apontar qual é o crime antecedente que seria objeto de lavagem. Ora a denúncia fala de contexto, ora ela fala de outros processos em curso, de operações investigatórias que vieram antes, para no fim repetir aquela narrativa especulativa: de que há um grande processo de lavagem sem explicar qual é o dinheiro que está sendo lavado, proveniente de onde e de que maneira se dá a alegada lavagem.