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Brasil

Os planos da Frente do Ambiente de Negócios para o período eleitoral

Grupo planeja seguir agenda de debates de temas que afetam setor produtivo

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 07h30
Almoço da Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios
Almoço da Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios (Felipe Soares/Reprodução)
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Os planos da Frente do Ambiente de Negócios para o período eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

Apesar do “recesso branco” no Legislativo durante a eleição, a Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios planeja continuar pressionando pela solução de problemas que afetam o setor produtivo.

A frente, o Instituto Unidos Brasil (IUB) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) realizam nesta terça-feira a primeira edição do Pacto pela Ordem e Progresso, que será focada em segurança pública e concorrência desleal.

Outros temas que devem ser explorados nos próximos meses são juros altos, a concorrência não isonômica dos produtos nacionais com as plataformas asiáticas e as dúvidas que ainda pairam sobre a reforma tributária.

Também estão previstos encontros dos parlamentares e associados com os presidenciáveis Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).

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“Esse período não é de pausa, pelo contrário. Nesse momento em que o Brasil vai escolher o futuro Congresso, os futuros governadores e o Presidente da República é fundamental que façamos um debate sobre todas as condições para melhorar o ambiente de negócios do Brasil”, afirma o vice-presidente do IUB, Antônio Castilho.

No primeiro semestre, a FPN debateu a jornada 6×1, a regularização das fintechs; o Redata, a atualização do limite do Simples; a “taxa das blusinhas” e o comércio ilegal.

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