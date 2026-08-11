Os planos da Frente do Ambiente de Negócios para o período eleitoral

Apesar do “recesso branco” no Legislativo durante a eleição, a Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios planeja continuar pressionando pela solução de problemas que afetam o setor produtivo.

A frente, o Instituto Unidos Brasil (IUB) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) realizam nesta terça-feira a primeira edição do Pacto pela Ordem e Progresso, que será focada em segurança pública e concorrência desleal.

Outros temas que devem ser explorados nos próximos meses são juros altos, a concorrência não isonômica dos produtos nacionais com as plataformas asiáticas e as dúvidas que ainda pairam sobre a reforma tributária.

Também estão previstos encontros dos parlamentares e associados com os presidenciáveis Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).

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“Esse período não é de pausa, pelo contrário. Nesse momento em que o Brasil vai escolher o futuro Congresso, os futuros governadores e o Presidente da República é fundamental que façamos um debate sobre todas as condições para melhorar o ambiente de negócios do Brasil”, afirma o vice-presidente do IUB, Antônio Castilho.

No primeiro semestre, a FPN debateu a jornada 6×1, a regularização das fintechs; o Redata, a atualização do limite do Simples; a “taxa das blusinhas” e o comércio ilegal.