Os pedidos de Gilmar a Fachin para o julgamento das mensagens de Moraes

O ministro Gilmar Mendes, do STF, solicitou ao presidente da Corte, Edson Fachin, que a sessão extraordinária da próxima terça-feira analise também suspeitas envolvendo André Mendonça, e não apenas Alexandre de Moraes.

Gilmar também pediu que o julgamento comece por questões preliminares, como a defesa da PGR de que o relatório que detalhou a relação entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro é nulo.

Além disso, o decano quer que Fachin, e não Mendonça, seja o relator.

O ministro ainda afirmou ter “sérias dúvidas de que o referido feito, em seu estágio processual atual, esteja em condições de julgamento”.

Continua após a publicidade

O raio-x dos ministros do STF