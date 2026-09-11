Os pedidos de Gilmar a Fachin para o julgamento das mensagens de Moraes
Decano solicitou relatoria do presidente, análise conjunta de suspeitas de Mendonça e avaliação sobre nulidade
O ministro Gilmar Mendes, do STF, solicitou ao presidente da Corte, Edson Fachin, que a sessão extraordinária da próxima terça-feira analise também suspeitas envolvendo André Mendonça, e não apenas Alexandre de Moraes.
Gilmar também pediu que o julgamento comece por questões preliminares, como a defesa da PGR de que o relatório que detalhou a relação entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro é nulo.
Além disso, o decano quer que Fachin, e não Mendonça, seja o relator.
O ministro ainda afirmou ter “sérias dúvidas de que o referido feito, em seu estágio processual atual, esteja em condições de julgamento”.