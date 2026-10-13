OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Brasil

Os oito estados em que Flávio espera virar votos contra Lula

Estratégia combina a busca por votos em territórios favoráveis com a tentativa de reduzir a vantagem petista onde Lula venceu

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 08h30 | Atualizado em 13 out 2026, 09h52
Flávio Bolsonaro carregado por apoiadores em Juiz de Fora: recriação de cenário em que o pai foi esfaqueado
Flávio Bolsonaro carregado por apoiadores em Juiz de Fora: recriação de cenário em que o pai foi esfaqueado (Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
Continua após publicidade
Os oito estados em que Flávio espera virar votos contra Lula Priorize VEJA no Google

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) mira oito estados para ampliar sua votação no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Bahia e Tocantins. Nesses palanques, o senador conta com governadores eleitos, candidatos ainda na disputa e lideranças regionais para alcançar eleitores além de sua base.

A estratégia combina a busca por votos em territórios favoráveis com a tentativa de reduzir a vantagem petista onde Lula venceu.

“Virar votos”, nesse caso, não significa reverter o resultado em todos os oito estados. Flávio terminou o primeiro turno à frente em Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins. Já Amazonas, Pará e Bahia deram a vitória a Lula. O desafio é ampliar a diferença nos primeiros e diminuir a distância nos demais.

No Rio Grande do Sul, onde Porto Alegre integra o foco indicado para a mobilização, o principal aliado é Luciano Zucco (PL), eleito governador no primeiro turno. O palanque também reúne o senador Hamilton Mourão (Republicanos) e Marcel van Hattem (Novo), eleito para o Senado. A adesão do Novo à candidatura presidencial reforça a convergência entre essas forças para a disputa contra o PT.

Siga
Continua após a publicidade

Em São Paulo, Flávio conta com Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito governador, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Tarcísio assumiu participação mais intensa nas articulações nacionais, enquanto Nunes atua na aproximação de setores do MDB com o presidenciável. Os dois confirmaram um ato em apoio ao senador na Avenida Paulista para domingo, dia 18, como parte da mobilização para o segundo turno.

Em Minas Gerais, o candidato tem o respaldo do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) e do ex-governador Romeu Zema (Novo), que também disputou a Presidência. A aliança com Cleitinho já produziu compromissos públicos: após uma reivindicação do mineiro, Flávio prometeu buscar um novo alívio para as dívidas estaduais caso seja eleito.

Continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, a principal parceria é com Douglas Ruas (PL), cuja vitória para o governo foi confirmada após decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre os votos de Anthony Garotinho (Republicanos). A campanha presidencial passou a associar a mobilização de Flávio à do governador eleito, com agenda conjunta em São Gonçalo.

No Amazonas, Flávio conta com Maria do Carmo Seffair (PL), que disputa o segundo turno para o governo contra Omar Aziz (PSD), apoiado pelo PT. A candidatura oferece um palanque para vincular as duas disputas, com Manaus entre os focos da campanha presidencial. O apoio nacional da federação União-Progressistas a Flávio, porém, não se estendeu automaticamente à candidata do PL: no estado, seus integrantes ficaram livres na eleição para governador.

Continua após a publicidade

No Pará, o senador recebeu o apoio do governador eleito Daniel Santos, o Dr. Daniel, que reafirmou a adesão ao seu lado em Brasília. A aliança acrescenta à estrutura do PL uma liderança vitoriosa na disputa estadual e oferece um palanque para tentar reduzir a vantagem de Lula, com Belém entre os centros de interesse. O petista, por sua vez, mantém o respaldo do grupo de Helder Barbalho.

Na Bahia, a aposta é ACM Neto (União Brasil), derrotado na eleição para governador. O ex-prefeito de Salvador declarou apoio a Flávio e prometeu mobilizar suas bases políticas. A campanha busca aproveitar essa estrutura para conquistar votos em um estado no qual Lula venceu e conta com o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT).

Continua após a publicidade

No Tocantins, Flávio firmou uma aliança com Professora Dorinha (União Brasil), candidata ao governo no segundo turno. Os dois declararam apoio recíproco, em uma articulação que também envolve o senador Eduardo Gomes (PL). Aliados discutem uma visita do presidenciável ao estado para reforçar o palanque conjunto, mas a viagem ainda depende da definição da agenda.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).