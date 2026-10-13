Os oito estados em que Flávio espera virar votos contra Lula

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) mira oito estados para ampliar sua votação no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Bahia e Tocantins. Nesses palanques, o senador conta com governadores eleitos, candidatos ainda na disputa e lideranças regionais para alcançar eleitores além de sua base.

A estratégia combina a busca por votos em territórios favoráveis com a tentativa de reduzir a vantagem petista onde Lula venceu.

“Virar votos”, nesse caso, não significa reverter o resultado em todos os oito estados. Flávio terminou o primeiro turno à frente em Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins. Já Amazonas, Pará e Bahia deram a vitória a Lula. O desafio é ampliar a diferença nos primeiros e diminuir a distância nos demais.

No Rio Grande do Sul, onde Porto Alegre integra o foco indicado para a mobilização, o principal aliado é Luciano Zucco (PL), eleito governador no primeiro turno. O palanque também reúne o senador Hamilton Mourão (Republicanos) e Marcel van Hattem (Novo), eleito para o Senado. A adesão do Novo à candidatura presidencial reforça a convergência entre essas forças para a disputa contra o PT.

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Em São Paulo, Flávio conta com Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito governador, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Tarcísio assumiu participação mais intensa nas articulações nacionais, enquanto Nunes atua na aproximação de setores do MDB com o presidenciável. Os dois confirmaram um ato em apoio ao senador na Avenida Paulista para domingo, dia 18, como parte da mobilização para o segundo turno.

Em Minas Gerais, o candidato tem o respaldo do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) e do ex-governador Romeu Zema (Novo), que também disputou a Presidência. A aliança com Cleitinho já produziu compromissos públicos: após uma reivindicação do mineiro, Flávio prometeu buscar um novo alívio para as dívidas estaduais caso seja eleito.

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No Rio de Janeiro, a principal parceria é com Douglas Ruas (PL), cuja vitória para o governo foi confirmada após decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre os votos de Anthony Garotinho (Republicanos). A campanha presidencial passou a associar a mobilização de Flávio à do governador eleito, com agenda conjunta em São Gonçalo.

No Amazonas, Flávio conta com Maria do Carmo Seffair (PL), que disputa o segundo turno para o governo contra Omar Aziz (PSD), apoiado pelo PT. A candidatura oferece um palanque para vincular as duas disputas, com Manaus entre os focos da campanha presidencial. O apoio nacional da federação União-Progressistas a Flávio, porém, não se estendeu automaticamente à candidata do PL: no estado, seus integrantes ficaram livres na eleição para governador.

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No Pará, o senador recebeu o apoio do governador eleito Daniel Santos, o Dr. Daniel, que reafirmou a adesão ao seu lado em Brasília. A aliança acrescenta à estrutura do PL uma liderança vitoriosa na disputa estadual e oferece um palanque para tentar reduzir a vantagem de Lula, com Belém entre os centros de interesse. O petista, por sua vez, mantém o respaldo do grupo de Helder Barbalho.

Na Bahia, a aposta é ACM Neto (União Brasil), derrotado na eleição para governador. O ex-prefeito de Salvador declarou apoio a Flávio e prometeu mobilizar suas bases políticas. A campanha busca aproveitar essa estrutura para conquistar votos em um estado no qual Lula venceu e conta com o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT).

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No Tocantins, Flávio firmou uma aliança com Professora Dorinha (União Brasil), candidata ao governo no segundo turno. Os dois declararam apoio recíproco, em uma articulação que também envolve o senador Eduardo Gomes (PL). Aliados discutem uma visita do presidenciável ao estado para reforçar o palanque conjunto, mas a viagem ainda depende da definição da agenda.