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Brasil

Os números de Lula e Flávio nos dois maiores colégios eleitorais, segundo nova pesquisa

Datafolha trouxe recorte da disputa presidencial em São Paulo e Minas Gerais

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 18h02 | Atualizado em 12 set 2026, 19h06
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Os números de Lula e Flávio nos dois maiores colégios eleitorais, segundo nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado mostrou o cenário da disputa presidencial em São Paulo e em Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do país.

Em São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro (PL) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 47% a 42% em um segundo turno. Os números são os mesmos do último levantamento, em agosto.

Já em Minas há um empate técnico, mas com o petista liderando numericamente: 46% a 45%. A diferença caiu em relação ao mês passado, quando Lula liderava com 46% a 42%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais em SP e de três em MG.

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No cenário nacional, divulgado na sexta-feira, os dois principais candidatos apareceram empatados tecnicamente tanto no primeiro quanto no segundo turno. Foi a primeira vez que isso aconteceu na série histórica do Datafolha na atual eleição presidencial.

Lula perdeu em São Paulo para o então presidente Jair Bolsonaro em 2022, por 55,24% a 44,76%, mas conseguiu diminuir a diferença em relação à disputa de 2018, quando Fernando Haddad (PT) foi derrotado por 67,97% a 32,03%. Esse resultado foi considerado essencial para a vitória nacional.

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O atual presidente venceu em Minas há quatro anos por uma margem estreita (50,20% a 49,80%), mantendo a tradição de que o ganhador lá sempre conquista a Presidência.

Por isso, a queda de Lula nas pesquisas no estado tem preocupado sua campanha. Na última pesquisa divulgada pela Quaest, por exemplo, o filho de Bolsonaro apareceu pela primeira vez numericamente à frente do presidente, com 40% das intenções de voto. O petista registrou 37%.

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O Datafolha ouviu em São Paulo, de forma presencial, 1. 610 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Em Minas, foram entrevistados 1. 204 eleitores no mesmo período. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

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