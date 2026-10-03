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Brasil

Os números da pesquisa AtlasIntel sobre a disputa entre Lula e Flávio na véspera da eleição

Presidente tem vantagem de 2,9 pontos, acima da margem de erro, de 1 ponto percentual

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 23h11 | Atualizado em 3 out 2026, 23h11
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em atos de campanha às vésperas do primeiro turno
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em atos de campanha às vésperas do primeiro turno (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)
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Os números da pesquisa AtlasIntel sobre a disputa entre Lula e Flávio na véspera da eleição Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada neste sábado, 3, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) na véspera do primeiro turno das eleições.

Lula lidera por 47% dos votos válidos contra 44,1% do senador. A diferença de 2,9 pontos percentuais é superior à margem de erro de 1 ponto da pesquisa, indicando vantagem numérica do petista na véspera do primeiro turno.

Renan Santos, do Missão, aparece com 4,6% dos votos válidos, seguido por Augusto Cury, com 2,1%, e Ronaldo Caiado, com 1,4%. Os demais candidatos somam 0,9%.

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O que a margem de erro revela sobre a distância entre Lula e Flávio?

A vantagem de Lula sobre Flávio é de 2,9 pontos percentuais, enquanto a margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Assim, mesmo considerando a variação estatística da pesquisa, a diferença entre os dois permanece acima da margem indicada pelo instituto.

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Nos votos totais, Lula registra 46,7%, e Flávio aparece com 43,8%. Renan Santos tem 4,6%, Augusto Cury, 2,1%, e Ronaldo Caiado, 1,4%. Os votos em branco, nulos e nenhum candidato somam 0,3%, e outros 0,3% não souberam responder.

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Como fica um eventual segundo turno?

Em uma simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário é muito mais equilibrado. Lula aparece com 47,6% dos votos, contra 47,4% de Flávio, uma diferença de apenas 0,2 ponto percentual.

Como a margem de erro é de 1 ponto percentual, os dois estão tecnicamente empatados nesse cenário.

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O que mostra a avaliação do governo Lula?

A pesquisa também mede a avaliação do governo federal. Para 52,5% dos entrevistados, a administração é desaprovada, enquanto 46,8% aprovam o governo. Outros 0,7% não souberam responder.

Na avaliação da gestão, 49,5% classificam o governo como ruim ou péssimo. Para 41,1%, a administração é ótima ou boa, enquanto 9,4% consideram regular.

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Como foi feita a pesquisa?

A AtlasIntel ouviu 4.945 pessoas entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado por recrutamento digital aleatório e tem registro no TSE sob o número BR-00999/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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