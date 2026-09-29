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Os novos números da eleição para o governo do Paraná, segundo pesquisa Real Time Big Data

Aliado do bolsonarismo, Sergio Moro empata no segundo turno com Sandro Alex, candidato de Ratinho Júnior; Deltan é favorito ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 08h56 | Atualizado em 29 set 2026, 09h10
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: Sergio Moro, de terno azul-marinho e gravata azul, falando ao microfone; Requião Filho, de terno preto e gravata cinza, com barba; e Sandro Alex, de terno azul-marinho e gravata preta, falando ao microfone
Os principais candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex (Carlos Moura/Agência Senado, Assembleia Legislativa do Paraná e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A cinco dias do primeiro turno das eleições estaduais, o cenário para o governo do Paraná é de disputa acirrada entre o senador Sergio Moro (PL), o ex-secretário Sandro Alex (PSD) e o deputado estadual Requião Filho (PDT). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta terça-feira, 29.

No primeiro turno, Sergio Moro lidera com 36% das intenções de voto, seguido por Sandro Alex, que tem 28% do eleitorado, e Requião Filho, que pontua 23% na pesquisa. A diferença de 5 pontos percentuais coloca Sandro e Requião bem próximos do empate técnico na margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos.

A indefinição no Paraná reflete o quadro de competição ferrenha entre direita, esquerda e centro pelos espólios eleitorais de 2026. Moro é próximo a Flávio Bolsonaro (PL) e concorre com o apoio do colega senador, enquanto Requião é endossado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em aliança entre PT e PDT no estado. Sandro, por sua vez, representa a aposta sucessória do governador Ratinho Júnior (PSD), que tem como candidato ao Planalto o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).

Governador — Paraná — 1º turno

Siga
  • Sergio Moro (PL): 36%
  • Sandro Alex (PSD): 28%
  • Requião Filho (PDT): 23%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Outros*: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 7%
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*Soma dos candidatos Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP)

Nas simulações de segundo turno, Sergio Moro venceria Requião Filho por 54% a 30% dos votos e empataria com Sandro Alex, dentro da margem de erro, por 41% a 39% do eleitorado. Em confronto direto entre Sandro e Requião, o ex-secretário derrotaria o deputado estadual com placar de 44% a 31%.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

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  • Sergio Moro (PL): 54%
  • Requião Filho (PDT): 30%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS / NR: 9%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

  • Sergio Moro (PL): 41%
  • Sandro Alex (PSD): 39%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 10%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

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  • Sandro Alex (PSD): 44%
  • Requião Filho (PDT): 31%
  • Nulo / Branco: 13%
  • NS / NR: 12%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Suspenso da disputa eleitoral, Deltan é favorito ao Senado no Paraná

Na disputa por uma das vagas ao Senado, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) lidera numericamente a pesquisa Real Time Big Data com 19% das intenções de voto. O ex-procurador da Lava Jato, contudo, está com a campanha suspensa por decisão da Justiça Eleitoral, que avalia se ele pode ser candidato em 2026 após ter o mandato parlamentar cassado em 2023.

Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, Deltan empata com o Alexandre Curi (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná; Filipe Barros (PL), deputado federal; Gleisi Hoffmann (PT), ex-ministra e ex-presidente do partido; e Cristina Graeml (PSD), jornalista.

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Senador — Paraná

  • Deltan Dallagnol (Novo): 19%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 18%
  • Filipe Barros (PL): 18%
  • Gleisi (PT): 16%
  • Cristina Graeml (PSD): 15%
  • Dr Rosinha (PT): 6%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Joaquim do MLB (UP): 0%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Paraná entre os dias 24 a 28 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-04181/2026.

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