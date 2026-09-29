Os novos números da eleição para o governo do Paraná, segundo pesquisa Real Time Big Data

A cinco dias do primeiro turno das eleições estaduais, o cenário para o governo do Paraná é de disputa acirrada entre o senador Sergio Moro (PL), o ex-secretário Sandro Alex (PSD) e o deputado estadual Requião Filho (PDT). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta terça-feira, 29.

No primeiro turno, Sergio Moro lidera com 36% das intenções de voto, seguido por Sandro Alex, que tem 28% do eleitorado, e Requião Filho, que pontua 23% na pesquisa. A diferença de 5 pontos percentuais coloca Sandro e Requião bem próximos do empate técnico na margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos.

A indefinição no Paraná reflete o quadro de competição ferrenha entre direita, esquerda e centro pelos espólios eleitorais de 2026. Moro é próximo a Flávio Bolsonaro (PL) e concorre com o apoio do colega senador, enquanto Requião é endossado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em aliança entre PT e PDT no estado. Sandro, por sua vez, representa a aposta sucessória do governador Ratinho Júnior (PSD), que tem como candidato ao Planalto o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).

Governador — Paraná — 1º turno

Sergio Moro (PL): 36%

Sandro Alex (PSD): 28%

Requião Filho (PDT): 23%

Luiz França (Missão): 1%

Outros*: 1%

Nulo/Branco: 4%

NS / NR: 7%

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*Soma dos candidatos Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP)

Nas simulações de segundo turno, Sergio Moro venceria Requião Filho por 54% a 30% dos votos e empataria com Sandro Alex, dentro da margem de erro, por 41% a 39% do eleitorado. Em confronto direto entre Sandro e Requião, o ex-secretário derrotaria o deputado estadual com placar de 44% a 31%.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

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Sergio Moro (PL): 54%

Requião Filho (PDT): 30%

Nulo / Branco: 7%

NS / NR: 9%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

Sergio Moro (PL): 41%

Sandro Alex (PSD): 39%

Nulo / Branco: 10%

NS / NR: 10%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

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Sandro Alex (PSD): 44%

Requião Filho (PDT): 31%

Nulo / Branco: 13%

NS / NR: 12%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Suspenso da disputa eleitoral, Deltan é favorito ao Senado no Paraná

Na disputa por uma das vagas ao Senado, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) lidera numericamente a pesquisa Real Time Big Data com 19% das intenções de voto. O ex-procurador da Lava Jato, contudo, está com a campanha suspensa por decisão da Justiça Eleitoral, que avalia se ele pode ser candidato em 2026 após ter o mandato parlamentar cassado em 2023.

Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, Deltan empata com o Alexandre Curi (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná; Filipe Barros (PL), deputado federal; Gleisi Hoffmann (PT), ex-ministra e ex-presidente do partido; e Cristina Graeml (PSD), jornalista.

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Senador — Paraná

Deltan Dallagnol (Novo): 19%

Alexandre Curi (Republicanos): 18%

Filipe Barros (PL): 18%

Gleisi (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 15%

Dr Rosinha (PT): 6%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Paraná entre os dias 24 a 28 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-04181/2026.