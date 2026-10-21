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Os números da disputa Flávio x Lula na nova pesquisa Veritá, instituto que mais se aproximou do resultado no 1º turno

Veritá aponta empate técnico entre os candidatos à Presidência, com diferença de 1,4 ponto percentual; senador aparece numericamente à frente na disputa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 12h34 | Atualizado em 21 out 2026, 15h56
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Os números da disputa Flávio x Lula na nova pesquisa Veritá, instituto que mais se aproximou do resultado no 1º turno Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,7% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, contra 49,3% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do Instituto Veritá divulgada nesta quarta-feira, 21. A diferença de 1,4 ponto percentual configura empate técnico, considerando a margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro, com 15.554 entrevistados em todo o Brasil. Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, o senador aparece numericamente à frente do presidente, mas a diferença está dentro dos limites da margem de erro.

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Considerado o total da amostra, Flávio registra 50,3% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45,9%. Outros 3,8% dos entrevistados não souberam responder ou não responderam.

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O Instituto Veritá foi o que mais se aproximou do resultado do primeiro turno das eleições de 2026. Na última pesquisa antes do primeiro turno, o levantamento apontou Flávio Bolsonaro à frente de Lula, com 47% dos votos válidos e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45%. Na votação, o senador recebeu 47,03%, contra 45,16% do presidente, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos entre os dois candidatos.

O que mudou em relação à rodada anterior?

Na comparação com o levantamento divulgado no sábado, 17, Flávio oscilou 0,4 ponto percentual para baixo, enquanto Lula avançou 0,4 ponto. As variações, segundo os dados apresentados, mantêm os candidatos em situação de proximidade numérica na disputa pelo Palácio do Planalto.

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Como se distribuem as intenções de voto por perfil?

Os recortes demográficos mostram diferenças entre os grupos pesquisados. Entre os homens, Flávio tem 57,5%, ante 40,2% de Lula. Entre as mulheres, o presidente aparece à frente, com 55,4%, enquanto o senador registra 42,8%.

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Na faixa etária de 16 a 34 anos, Lula tem 49,4%, contra 47,4% de Flávio. Entre os entrevistados de 35 a 54 anos, o senador registra 51,9%, ante 46,4% do presidente. No grupo com 55 anos ou mais, os dois aparecem empatados numericamente, com 49,3% cada.

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A renda familiar também apresenta diferenças. Entre os entrevistados com renda inferior a dois salários mínimos, Lula tem 53%, contra 44,5% de Flávio. Na faixa de dois a cinco salários mínimos, o senador registra 54,6%, ante 43,7% do presidente. Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, Flávio tem 50,7%, enquanto Lula aparece com 47,4%.

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Como a religião se relaciona com a intenção de voto?

Entre os católicos, Lula registra 52,8%, contra 45,5% de Flávio. No segmento evangélico, o senador tem 66%, enquanto o presidente aparece com 32%.

Lula também está numericamente à frente entre os espíritas, com 60,2%, ante 37,9% de Flávio. Entre os entrevistados de outras religiões, o presidente registra 62%, contra 34,9% do senador. No grupo sem religião, Lula tem 67,7%, enquanto Flávio aparece com 30,5%.

Qual é a metodologia da pesquisa?

O Instituto Veritá entrevistou 15.554 pessoas em todo o território nacional entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026. A pesquisa tem margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06396/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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