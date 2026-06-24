Os novos concursos autorizados pelo governo federal

O Ministério da Gestão autorizou a realização de dois novos concursos federais. Serão disponibilizadas 60 vagas para a Controladoria-Geral da União (CGU) e 50 para a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O edital de cada disputa, com o detalhamento das regras, ainda será publicado pelos respectivos órgãos, em até seis meses. Depois da publicação, haverá um prazo mínimo de dois meses para a realização da prova.

A ANPD havia pedido, no mês passado, autorização para preencher 200 cargos de especialista em regulação de proteção de dados, posto que foi criado com a lei que transformou o órgão em agência. Foi liberado, contudo, um quarto dessas vagas.

Na CGU, o concurso será para o cargo de auditor federal de finanças e controle.