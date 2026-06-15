Os motivos de Margareth Dalcolmo para chamar indústria do cigarro de ‘diabólica’

Uma das mais respeitadas médicas e cientistas brasileiras da atualidade, a pneumologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e especialista em doenças respiratórias Margareth Dalcolmo, 71 anos, tornou-se uma das principais vozes da ciência durante a pandemia de Covid-19, destacando-se pela defesa da vacinação e do Sistema Único de Saúde (SUS). Com uma trajetória dedicada ao estudo da tuberculose, ao combate ao tabagismo e à saúde pública, integra a Academia Nacional de Medicina e é reconhecida nacional e internacionalmente por sua contribuição à pesquisa e à comunicação científica. Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ela fala sobre a criação da nova institucionalidade de Estado no Brasil para preparar novas epidemias, comenta o risco do ebola no país, aponta os maiores desafios da saúde pública hoje e o que acha das séries médicas. Assista.

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LIÇÕES DA COVID-19. “Uma das coisas que aprendemos é que precisamos estar melhor preparados para os próximos desafios que virão. Essa é a razão pela qual o Brasil nesse momento se prepara com uma nova institucionalidade, para nos colocar em situação mais confortável em todos os sentidos. Não apenas nas recomendações. Uma nova institucionalidade é de Estado. Ela não é uma coisa do governo. É para assegurar uma permanência, independentemente de que governo seja. Para que possamos recomenda: ‘olha, tem que fechar a escola, tem que vacinar, tem que afastar as pessoas, tem que proteger os mais vulneráveis’. Enfim, recomendações que sejam respeitadas sem hesitação. A Covid foi muito traumática e nos deixou com excesso de cicatrizes. E apesar disso, as comunidades acadêmica e científica brasileiras guardaram uma capacidade de ser resilientes ao máximo”.

RISCO DO EBOLA. “Houve dois casos suspeitos, um em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro, ambos foram descartados. Temos dois centros de referência preparados para receber esses casos: a Fiocruz, no Rio, e o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Estamos perfeitamente qualificados para fazer os testes, para descartar ou tratar, se for o caso. Tratar significa acolher o paciente, proteger os profissionais de saúde e rastrear aqueles que tiveram contato com ele. Temos muito poucos voos da África, o rastreio que cabe é o de fronteiras. O pessoal que trabalha em avião foi treinado para reconhecer um passageiro que eventualmente apresente sintomas. A doença só é transmissível quando o paciente tem sintomas, e eles são genéricos. Não é uma doença de transmissão respiratória. Ao contrário da Covid, que é uma virose aguda de transmissão respiratória. E virose crônica se trata com remédio e vacina”.

NEGACIONISMO DAS VACINAS. “Quando você vê, por exemplo, a política norte-americana tirando a obrigatoriedade de vacinas como sarampo, doença viral de transmissão respiratória que mais contamina, é um absurdo. Tirar a obrigatoriedade de vacinar para sarampo ou meningite meningocócica, e deixa de acordo com a vontade das famílias vacinar ou não as crianças, é impensável. A letalidade e a capacidade de matar ou de deixar sequelas graves, como a meningite, são altíssimas. Nossas crianças aqui são protegidas desde o nascer. Através da retórica governamental da administração anterior, que foi, a meu juízo, extremamente nociva para o Brasil, contaminou a nossa população como uma nova epidemia. As pessoas passaram a ter uma desconfiança que era nova para elas. Quase um vírus paralelo, ideológico, o vírus da desinformação”.

FALTA DE FINANCIAMENTO DE LABORATÓRIOS. “Estamos conseguindo trazer de volta pesquisadores brasileiros que foram para lá (EUA) e que não encontram mais condições adequadas e confortáveis de trabalhar, está tendo cortes em vários setores da área de saúde americana para a pesquisa. A US AID foi praticamente dizimada, 7.000 pessoas desempregadas. Os projetos de vacina foram profundamente atingidos. Trabalhei cinco anos num projeto do Banco Mundial na África Subsaariana com doenças respiratórias, AIDS, tuberculose. Conheço muito bem aquela área. Sei o quanto precisam de investimento”.

INDÚSTRIA DO CIGARRO. “Tivemos um aumento no consumo depois de 20 anos de descenso consistente na taxa de fumantes no Brasil, não se esqueça de que a política anti-tabágica no Brasil é uma história de sucesso. Ela tem mais de 30 anos, reduzimos de 40% da nossa população que fumava nesse período com todas as medidas educacionais que tomamos, principalmente com a taxação de impostos sobre o cigarro. Conseguimos um resultado extraordinário com educação, informação para a sociedade civil, participação ativa da comunidade acadêmica, sociedades médicas e sociedade de familiares. De 40%, reduzimos para 10. Esse é o resultado da política antitabagismo no Brasil em pouco mais de 35 anos. Propaganda nos maços de cigarro, orientação, esclarecimento etc. O Brasil, pioneiramente em 2009 através da nossa agência regulatória, cria a primeira regulamentação, dizendo que, em todo o território nacional, não pode nem produzir, nem comercializar, nem fazer propaganda de nenhum dispositivo de tabaco aquecido”.

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CHEGADA DO VAPE. “A indústria criou uma coisa muito tentadora, glamourosa, deu sabor. Tem famílias que dizem: ‘Ah, o meu filho fuma, e o primeiro que ele fumou fui eu que trouxe de viagem’. Achou que era bonitinho, tinha gosto de morango, de framboesa, uma fumacinha cor-de-rosa sem o cheiro desagradável do cigarro… Digo que é um produto inescrupuloso. Primeiro, porque a indústria do tabaco não tem nenhuma intenção outra que não seja auferir lucro, vender, ganhar dinheiro. Ela não está preocupada se vai matar, se vai transformar aquela pessoa num adicto. Para isso, ela bota quase 100 vezes a concentração de nicotina em um cigarro eletrônico. O mesmo que uma pessoa consumiria em cinco dias de cigarro. Tem trabalhos científicos mostrando que uma pessoa se vicia em cinco dias de exposição. Por quê? Porque a concentração de nicotina, substância química mais rápida que a heroína no cérebro humano, é muito alta. Você fica completamente dependente. Esse é o objetivo a ser alcançado. O pior: ali dentro tem substâncias cancerígenas. O departamento de química da PUC-Rio já publicou um trabalho com amostras de produtos apreendidos pelos órgãos fiscalizadores, mostrando a quantidade de propilenoglicol, que é cancerígeno quando entra na corrente sanguínea. Aquilo dá câncer. Tem metais pesados. Aquela fumacinha rosa, aquele gosto de framboesa, não tem nada de inocente”.

LOBBY DO TABACO NO CONGRESSO. “Vicia dá câncer, dá enfisema pulmonar. É uma indústria diabólica. Essa penetração da indústria do tabaco, que eu chamo de inescrupulosa, está hoje dentro do parlamento brasileiro. Aí há dois problemas. Primeiro, a matemática dessa taxação está completamente errada, porque, façamos uma conta de padaria simples. Se você ganhar 1 milhão de impostos vendendo isso, vai gastar, seguramente, 90 a 100 para tratar as pessoas que vão adoecer esses dispositivos. E elas não vão morrer logo, porque a doença leva dez anos para aparecer. Isso vai acontecer não em pessoas de 70 anos, vai acontecer em quem tem 25, 30. Elas não vão logo morrer. O Estado vai ter que manter essas pessoas tratadas com oxigênio, com dependência, fora do mercado de trabalho. É uma loucura. O outro problema é a taxação desses produtos. O Brasil já teve uma das mais altas taxações, mas foram tiradas. Hoje somos apenas o terceiro mais baixo de impostos na América Latina. Isso precisa mudar rapidamente”.

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MAIOR DESAFIO DA SAÚDE PÚBLICA DO BRASIL. “Fortalecer o nosso SUS, esse é o grande desafio. O SUS é uma coisa tão preciosa… Um país com mais de 200 milhões de habitantes provê saúde de maneira equânime para todo mundo. Com todas as falhas que o SUS tem, e ele tem muitas, ainda assim é exemplo para o mundo. Estamos gastando menos de 5% do nosso PIB com saúde. Precisamos aumentar o gasto. Por quê? Porque a população brasileira envelheceu muito. Já somos mais de seis 6 milhões acima dos 80 anos no país. Precisamos proteger essas pessoas, dar dignidade ao envelhecimento e vaciná-los. Há vacinas destinadas à população idosa, como a Pneumovinte, que vai proteger contra pneumonia bacteriana. Precisamos incorporar outras, mas isso tem um custo muito alto ainda. A realidade da saúde aqui do Sudeste é totalmente diferente do Norte. Precisamos treinar e formar pessoas que tenham qualificação para trabalhar na diversidade que é o Brasil. Esse é o grande problema que temos. Investir, por exemplo, nas urgências, nas emergências, fazer com que tenhamos acesso à tecnologia, inteligência artificial tem que servir e ajudar no diagnóstico precoce, na detecção de doenças.

SÉRIES MÉDICAS. “Eu assisto pouco, mas confesso que fiquei muito comovida quando uma novela há algumas semanas (Três Graças, na TV Globo) terminou mostrando uma jovem médica se formando e, em seu discurso de formatura, ela citou que gostaria de se pautar com exemplos como o meu, da doutora Nise da Silveira e Zilda Arns, com quem trabalhei bem mais jovem em pesquisas de pneumologia em áreas desfavorecidas. Fiquei muito contente, esse reconhecimento é o que vale a pena”.

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Captação de imagens e dição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.