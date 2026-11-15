Os herdeiros da família imperial brasileira, mais de um século após Proclamação da República

Mais de 130 anos depois da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o Brasil não tem rei nem rainha, mas os descendentes da antiga família imperial continuam preservando a tradição monárquica como “herdeiros” de dom Pedro II. Integrantes da Casa de Orleans e Bragança, ligados à linhagem do imperador, mantêm títulos simbólicos, participam de encontros reais e até enfrentam disputas familiares pela sucessão de um trono que não existe na República. A batalha chegou a dividir a família em dois grupos: Vassouras e Petrópolis.

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Atualmente, o principal nome do chamado ramo de Vassouras é dom Bertrand de Orleans e Bragança, 85 anos, apontado como chefe da Casa Imperial do Brasil. Nascido na França, durante o exílio da família, ele é bisneto da princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), tornou-se uma das principais vozes em defesa da restauração da monarquia no país.

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Um dos nomes mais conhecidos da nova geração é dom Rafael de Orleans e Bragança, 40, sobrinho de Bertrand e apontado como seu sucessor. Engenheiro de produção, ele vive em Londres e trabalha na área de tecnologia. Nos últimos meses, porém, sua vida pessoal provocou um impasse na família. Rafael está de casamento marcado com a aristocrata italiana Margherita delle Piane, em Florença, no dia 28 de novembro. O problema é que dom Bertrand advertiu que, sem a autorização exigida pelas regras familiares, o sobrinho poderá perder seus direitos sucessórios. Rafael, no entanto, decidiu seguir com a união e declarou respeitar a posição do tio. Caso a exclusão se concretize, a próxima na linha sucessória defendida pelo ramo de Vassouras será sua irmã, dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, 40. Formada em Comunicação Social pela PUC-Rio, ela vive em Lisboa e trabalha com publicidade.

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A família também tem representantes na Europa. dona Eleonora de Orleans e Bragança, 73, irmã de dom Bertrand, é historiadora formada pela PUC-Rio e vive na Bélgica desde o casamento com o príncipe Michel de Ligne, 75. O filho do casal, Henri de Ligne, 37, integra a nobreza belga e também aparece na linha sucessória simbólica da antiga família imperial brasileira.

No outro ramo, em Petrópolis, estão os descendentes de dom Pedro de Alcântara, filho mais velho da princesa Isabel. Este grupo questiona a renúncia aos direitos sucessórios assinada por ele em 1908 para se casar com Elisabeth Dobrzensky. Hoje em dia, um de seus principais representantes é dom Pedro Tiago de Orleans e Bragança, que não reconhece a interpretação adotada por Vassouras. Vale lembrar que esta batalha real é apenas para preservação de títulos, já que nenhum deles possui qualquer poder institucional na República.

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