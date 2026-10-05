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Brasil

Os famosos que se deram bem nas urnas e os que foram esquecidos pelo eleitor

Resultado desse domingo, 4, prova mais uma vez que fama não se traduz em votos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h32 | Atualizado em 6 out 2026, 10h21
Homem de barba e bigode grisalhos, com suéter estampado, sentado em assento de avião. Ao lado, mulher de cabelos loiros, sorrindo, com jaqueta jeans e camiseta preta estampada, em ambiente com parede de tijolos
Humberto Martins (esq.) e Rachel Sheherazade (Reprodução/Instagram)
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Os famosos que se deram bem nas urnas e os que foram esquecidos pelo eleitor Priorize VEJA no Google

Finda a eleição para deputados e senadores, hora de contabilizar ganhos e perdas. Entre os famosos que tentaram se eleger, poucos saíram do pleito vitoriosos.

Thammy Miranda aumenta espaço na política ao se eleger deputado estadual por São Paulo, após anos como vereador. Irmão de Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso segue na política, ao conseguir se eleger deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

Na outra ponta da tabela, a lista é extensa: Sikêra Jr, Mario Gomes, Val Marchiori, Carla Prata, Silvia Abravanel, Tiririca, Andrea Sorvetão e o marido Conrado, Antonia Fontenelle, Datena, Rachel Sherazade e Humberto Martins ficaram de fora dos cargos almejados.

Também não conseguiram conquistar eleitores nomes famosos na internet, tais como Menina da Bota, Caneta Azul e Inês Brasil. já a influenciadora Ana Elisa foi a segunda deputada federal mais votada por Minas Gerais.

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