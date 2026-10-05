Os famosos que se deram bem nas urnas e os que foram esquecidos pelo eleitor

Finda a eleição para deputados e senadores, hora de contabilizar ganhos e perdas. Entre os famosos que tentaram se eleger, poucos saíram do pleito vitoriosos.

Thammy Miranda aumenta espaço na política ao se eleger deputado estadual por São Paulo, após anos como vereador. Irmão de Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso segue na política, ao conseguir se eleger deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

Na outra ponta da tabela, a lista é extensa: Sikêra Jr, Mario Gomes, Val Marchiori, Carla Prata, Silvia Abravanel, Tiririca, Andrea Sorvetão e o marido Conrado, Antonia Fontenelle, Datena, Rachel Sherazade e Humberto Martins ficaram de fora dos cargos almejados.

Também não conseguiram conquistar eleitores nomes famosos na internet, tais como Menina da Bota, Caneta Azul e Inês Brasil. já a influenciadora Ana Elisa foi a segunda deputada federal mais votada por Minas Gerais.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)