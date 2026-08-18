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Brasil

Os famosos eleitos nas últimas eleições — e o que fizeram nos mandatos

Coluna GENTE recapitula atuação de parlamentares celebridades eleitos em 2022 e 2024

Por Flávio Monteiro 18 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 18 ago 2026, 11h16
Montagem de dois homens. À esquerda, um homem de pele morena, cabelo grisalho e barba rala, vestindo terno azul e gravata vermelha, aponta o dedo indicador para cima. À direita, um homem de pele clara, cabelo e barba grisalhos, óculos, terno preto e gravata azul-clara, olha para frente
Romário, reeleito senador pelo PL em 2022, e Alexandre Frota, eleito vereador pelo PDT em 2024. (Câmara dos Deputados/Senado Federal/Reprodução)
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A eleição de famosos para cargos políticos é uma prática comum na democracia brasileira. Personalidades de diferentes áreas costumam ingressar na política em busca de uma nova carreira, enquanto partidos aproveitam a popularidade dessas figuras para conquistar votos e ampliar suas bancadas. Às vésperas das eleições de 2026, a coluna GENTE relembra alguns dos famosos eleitos em 2022 e 2024 — e o que eles fizeram desde então.

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2022

Romário

Depois de oito anos ocupando uma cadeira no Senado pelo Rio de Janeiro, o ex-atacante Romário foi reeleito em 2022, com mais de 2 milhões de votos. Filiado ao PL, o senador teve como principal destaque a relatoria do PL 2033/2022, que derrubou o chamado rol taxativo da ANS e ampliou a cobertura obrigatória dos planos de saúde para tratamentos não previstos na lista, desde que atendidos determinados critérios. O mandato também foi marcado por uma polêmica em 2026, quando Romário passou um período nos Estados Unidos enquanto participava de transmissões esportivas da CazéTV, o que gerou críticas sobre sua atuação parlamentar à distância.

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Mário Frias

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Conhecido por seu papel como protagonista em Malhação, o ator Mário Frias foi eleito deputado federal por São Paulo em 2022, pelo PL. Na Câmara, apresentou projetos voltados principalmente a pautas de costumes. Entre eles estão o PL 269/2023, que propõe restringir terapias hormonais e cirurgias de redesignação sexual para menores de idade, e o PL 3022/2023, que busca impedir a permanência de menores de 18 anos em eventos que possam expô-los a comportamentos considerados impróprios para sua faixa etária. Até o momento, nenhum dos dois foi aprovado.

Tiririca

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Um dos nomes mais conhecidos da política brasileira entre as celebridades, Tiririca foi eleito para seu quarto mandato como deputado federal em 2022, pelo PL. Sua atuação no período foi mais discreta, com projetos relacionados principalmente à cultura e a serviços públicos. Entre as propostas apresentadas estão o PL 64/2024, voltado à proteção de circos e teatros itinerantes, e o PL 76/2024, que trata da proteção de bagagens em aeroportos. Nenhuma das duas propostas foi aprovada até o momento.

Danrlei

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Um dos maiores jogadores da história do Grêmio, o ex-goleiro Danrlei foi eleito pela quarta vez deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2022. Filiado ao PSD, chegou à Câmara impulsionado também pela popularidade conquistada no futebol. Um dos destaques de sua atuação foi o PL 532/2023, que propunha o uso do cordão com estampa de girassol como símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas. A medida, porém, acabou sendo estabelecida posteriormente por outra proposta legislativa.

2024

Alexandre Frota

Depois de surfar na onda bolsonarista e exercer mandato de deputado federal por São Paulo entre 2019 e 2023, Alexandre Frota não conseguiu se reeleger em 2022 após romper com o grupo político. O ator então se filiou ao PDT e disputou uma vaga de vereador em Cotia, na Grande São Paulo. A passagem pela Câmara Municipal, porém, durou pouco. Frota teve o mandato cassado em outubro de 2025 por uma publicação feita em 2017 que associava o então deputado Jean Wyllys à pedofilia.

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Thammy Miranda

Filho da dançarina Gretchen, Thammy Miranda foi reeleito vereador de São Paulo em 2024, com cerca de 50 mil votos. Filiado ao PSD, deu continuidade à carreira política depois de deixar o PL, partido pelo qual havia sido eleito anteriormente e do qual se afastou por divergências com Jair Bolsonaro. Até aqui, sua atuação na Câmara Municipal teve entre os destaques propostas de caráter mais administrativo e simbólico, como a mudança de nomes de equipamentos públicos e a criação ou inclusão de datas no calendário oficial de eventos da cidade.

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