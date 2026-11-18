Na tese de doutorado apresentada à Universidade de São Paulo (USP) em 2015, Andreas Albert von Richthofen menciona nominalmente dois familiares na seção de agradecimentos: o tio Miguel Abdalla Netto e a avó Lourdes Magnani Abdalla. O trecho aparece entre as manifestações de reconhecimento a professores, colegas e amigos que o auxiliaram durante os anos de pesquisa. “Ao meu tio Miguel Abdalla Netto e vó Lourdes Magnani Abdalla, por todo auxílio que me deram ao longo de tantos anos”, escreve o pesquisador.

O documento voltou a chamar atenção após a repercussão do documentário Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga, que trouxe novamente à tona a trajetória de Andreas, irmão mais novo de Suzane.

A dedicatória aparece em uma seção separada dos agradecimentos e é dirigida aos pais, Manfred Albert e Marísia von Richthofen, assassinados em 2002. Andreas escreveu: “Aos meus pais, Manfred Albert e Marísia von Richthofen, in memoriam”.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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Intitulada Benzo[5]radialenos como precursores de fluorenos e benzo[b]fluorenos, a tese foi apresentada ao Instituto de Química da USP para a obtenção do título de doutor em Química. O trabalho foi orientado pelo professor Claudio Di Vitta e teve depósito registrado em 24 de abril de 2015.

Andreas é graduado em Farmácia e Bioquímica pela USP e concluiu o doutorado em Química Orgânica na mesma universidade.

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Andreas tinha 15 anos quando seus pais foram assassinados, em 2002. Sua irmã, Suzane von Richthofen, foi condenada pelo crime ao lado dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

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