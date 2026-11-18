Os familiares citados por Andreas von Richthofen em agradecimentos de tese da USP
Irmão de Suzane von Richthofen é formado em farmácia e bioquímica
Na tese de doutorado apresentada à Universidade de São Paulo (USP) em 2015, Andreas Albert von Richthofen menciona nominalmente dois familiares na seção de agradecimentos: o tio Miguel Abdalla Netto e a avó Lourdes Magnani Abdalla. O trecho aparece entre as manifestações de reconhecimento a professores, colegas e amigos que o auxiliaram durante os anos de pesquisa. “Ao meu tio Miguel Abdalla Netto e vó Lourdes Magnani Abdalla, por todo auxílio que me deram ao longo de tantos anos”, escreve o pesquisador.
O documento voltou a chamar atenção após a repercussão do documentário Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga, que trouxe novamente à tona a trajetória de Andreas, irmão mais novo de Suzane.
A dedicatória aparece em uma seção separada dos agradecimentos e é dirigida aos pais, Manfred Albert e Marísia von Richthofen, assassinados em 2002. Andreas escreveu: “Aos meus pais, Manfred Albert e Marísia von Richthofen, in memoriam”.
Intitulada Benzo[5]radialenos como precursores de fluorenos e benzo[b]fluorenos, a tese foi apresentada ao Instituto de Química da USP para a obtenção do título de doutor em Química. O trabalho foi orientado pelo professor Claudio Di Vitta e teve depósito registrado em 24 de abril de 2015.
Andreas é graduado em Farmácia e Bioquímica pela USP e concluiu o doutorado em Química Orgânica na mesma universidade.
Andreas tinha 15 anos quando seus pais foram assassinados, em 2002. Sua irmã, Suzane von Richthofen, foi condenada pelo crime ao lado dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.
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