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Os estados que lideram polo de geração de energia renovável da TIM no Brasil

São Paulo concentra 21 das 136 usinas que abastecem a operação da companhia e lidera em número de unidades

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 15h54
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Loja da Tim (./Divulgação)
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Com 21 usinas em operação, o estado de São Paulo lidera a estratégia de geração renovável da TIM no Brasil. Com 19 e 12 unidades, Paraná e Minas Gerais completam o top 3, respectivamente,

A estratégia de geração distribuída da TIM começou em 2017, com cinco usinas em Minas Gerais, e, desde então, se expandiu para todo o país.

Atualmente, a TIM produz 70% da eletricidade que consome por meio de 136 usinas solares, hídricas e de biogás distribuídas em 23 estados e no Distrito Federal, abastecendo mais de 20 mil antenas.

“Alcançamos um patamar relevante de maturidade, com uma base de geração já bem estabelecida. A partir de agora, nosso foco está em reduzir a exposição a fontes não renováveis e à compra de energia no mercado livre, ao mesmo tempo em que avançamos em soluções que aumentem a eficiência e o controle do consumo”, afirma Alisson de Sousa, gerente executivo de Energia da TIM.

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