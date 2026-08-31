Os estados da região Norte que são tratados como prioritários pela campanha de Flávio

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro intensifica sua campanha à Presidência, focando em estados do Norte como Amazonas, Rondônia e Roraima, para fortalecer sua presença e prometer obras. A campanha busca conter o avanço de Augusto Cury na região. Além disso, há um esforço para que Michelle Bolsonaro participe de eventos no RJ, MG e SP.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência tem como certa a necessidade de maior circulação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em estados da região Norte, no mês que precede o primeiro turno. Flávio, portanto, visitará o Amazonas, Rondônia e Roraima.

O avanço de Augusto Cury (AVANTE) nas pesquisas de intenção de voto reforçou a necessidade de se vincular à região e aos aliados desses estados, afirmam interlocutores do filho de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo membros da campanha, a região carece de uma maior presença da família e de promessas de obras estruturantes.

Em paralelo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tenta convencer a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a participar de eventos ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo, ao longo do próximo mês.

Continua após a publicidade

Os três colégios eleitorais foram elencados como prioritários pelo dirigente partidário nesta reta final de campanha antes do primeiro turno e, por isso, Michelle seria fundamental.

“Estou vendo com a Michelle como fazer para ela estar no Rio, Minas e São Paulo. A presença dela é insubstituível a essa altura. A Michelle tem dificuldades de viajar, por ter a campanha dela ao Senado pelo DF para tocar, além de manter os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é a reta final, não podemos abrir mão de um ativo tão importante junto às mulheres”, afirmou ao RADAR.

Continua após a publicidade

Flávio Bolsonaro estará no Rio de Janeiro ao menos quatro vezes ao longo do próximo mês. Neste período, o filho primogênito de Jair Bolsonaro deve aportar três vezes em São Paulo e outras três em Minas.

Apesar de ter gravado vídeos de apoio ao enteado, Michelle ainda não viajou para atos em apoio a Flávio, após a reconciliação pública entre eles. Neste período, ela também deixou a presidência do PL Mulher e suspendeu as viagens que fazia para converter filiações à ala feminina do partido. Ainda não há certeza de que ela voltará a comandar o PL Mulher.