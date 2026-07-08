Os esforços para bombar campanha pelo fim da violência contra mulheres durante a Copa

A BAT Brasil mobilizou sua infraestrutura logística e sua rede nacional de parceiros para ampliar o alcance da campanha “Violência Contra a Mulher Não Faz Parte do Jogo”, do governo federal, que integra o Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio.

A iniciativa foi reflexo dos estudos que apontaram que uma em cada três mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência e que, em dias de jogos de futebol, as ameaças aumentam cerca de 24%.

Em uma parceria com o Ministério das Mulheres, a BAT Brasil assumiu a produção e a distribuição de cartazes informativos com o canal de denúncia “Ligue 180”.

O material chega a 20 mil pontos de vendaparceiros neste primeiro estágio da iniciativa, em todas as regiões do país, incluindo centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Porto Alegre.

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A ação transforma o balcão do varejo em um canal de utilidade pública, demonstrando a capacidade de execução e a capilaridade logística da empresa no ecossistema de consumo nacional.

“Nossa capacidade logística é um ativo que ganha ainda mais valor quando colocado a serviço da sociedade. Ao garantir que essa mensagem chegue a 20 mil pontos em todo o Brasil, estamos usando nossa infraestrutura para uma pauta que é prioritária: a segurança e a integridade das mulheres brasileiras”, disse Suelma Rosa, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Regulatórios da BAT Brasil.