Os encontros de diferentes gerações da música brasileira que vão agitar festival no Rio

A quarta edição do Festival Doce Maravilha chega ao Jockey Club, na Gávea, nesta sexta-feira, 7. Serão três dias de evento, com direito a encontros de diferentes gerações da música brasileira. Ao longo da programação, Caetano Veloso dividirá o palco com Emicida, enquanto Paulinho da Viola convidará Maria Bethânia. Já a banda Os Paralamas do Sucesso celebrará os 40 anos de Selvagem? (1986). O shows, sob curadoria de Nelson Motta, reúnem tanto nomes consagrados da cena como novidades.

“Teremos um grande encontro de gerações e estilos e eu também vou brincar de DJ em um set ultra dançante de música brasileira”, adianta Motta.

O festival terá uma estrutura de acessibilidade, como interpretação em libras e espaços PCD com monitores, além de ações de sustentabilidade e impacto social positivo. As iniciativas incluem gestão de resíduos, reaproveitamento de materiais, estímulo ao uso consciente de recursos, acessibilidade e promoção de inclusão. O conjunto dessas medidas reafirma, segundo o Doce Maravilha, o “propósito de que celebração, responsabilidade e legado caminham juntos, em sintonia com valores que fazem parte da identidade do festival”.

Os ingressos seguem à venda online e nos pontos físicos autorizados. A modalidade de ingresso solidário pode ser adquirida por qualquer pessoa e não é necessário documento de comprovação. Parte da arrecadação será destinada ao Instituto Vida Livre e ao Instituto da Criança. Clientes Bradesco, Next, Bradescard e Digio (pessoas físicas) têm 15% de desconto, benefício para quatro entradas por CPF.

Veja abaixo a programação do Doce Maravilha 2026.

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7 de agosto – sexta-feira – Noite Doce

Palco Bradesco:

17h – DJ Julia Barros

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18h25 – Dibob: 25 anos conv. Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Diego Miranda & Dedé Teicher

19h05 – DJ Julia Barros

19h35 – Raimundos conv. Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto)

20h20 – Melton Sello DJ Set

21h – Fresno: 10 Anos de A Sinfonia de Tudo que Há, com Nova Orquestra

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8 de agosto – sábado

Palco Corona:

15h – DJ Man from Rio

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16h50 – Cortejo Afro convida Luedji Luna & Margareth Menezes

17h55 – Mango DJ Set

19h – Paulinho da Viola convida Maria Bethânia

20h15 – Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

20h50 – Bloco do Silva

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Palco Bradesco:

14h35 – Amanda Magalhães

15h45 – Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares

17h55 – Leci Brandão & Rappin’ Hood

Palco Deezer:

16h – Yasmin Lisboa

18h30 – Sô Lyma

22h – LARINHX

9 de agosto – domingo

Palco Corona:

15h – Facchinetti

16h50 – Falamansa conv. Ruan Vitor Vaqueirinho

17h55 – TropiCals

19h – Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de Selvagem?

20h15 – Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

20h50 – Caetano Veloso conv. Emicida

Palco Bradesco:

14h35 – Nova Orquestra toca: Bloco do Eu Sozinho

15h45 – Academia da Berlinda: 10 anos de Nada Sem Ela com Louise

17h55 – Sandra Sá: 40 anos de Sandra Sá (1986)

Palco Deezer:

16h – Rafa Canholato B2B Babi

18h30 – Bia Marques

22h – Yasmin Vilhena