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Brasil

Os eleitores que mais votam em Lula ou Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa BTG/Nexus

Levantamento divulgado nesta segunda-feira, 13, indica os segmentos estratégicos do eleitorado onde lideram os principais presidenciáveis

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 11h29 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h41
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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Os eleitores que mais votam em Lula ou Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa BTG/Nexus Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto o cenário nacional é de impasse entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), uma análise da nova pesquisa BTG Pactual/Nexus revela segmentos estratégicos do eleitorado onde cada presidenciável leva ampla vantagem sobre o rival. O levantamento foi publicado nesta segunda-feira, 13.

Dentre diversos recortes do eleitorado, o maior favoritismo por Lula ocorre entre a população mais pobre (renda mensal de até 1 salário mínimo), onde o presidente lidera com 60% das intenções de voto e 27 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro (33%).

Presidente, por renda familiar (2º turno)

  • Até 1 S.M.: Lula 60% x 33% Flávio Bolsonaro
  • De 1 até 2 S.M.: Lula 49% x 42% Flávio Bolsonaro
  • De 2 até 5 S.M.: Flávio Bolsonaro 49% x 41% Lula
  • Mais de 5 S.M.: Flávio Bolsonaro 45% x 44% Lula

Outra vantagem notável de Lula está na divisão por sexo: o presidente é claro favorito entre as mulheres, com 16 pontos de dianteira sobre Flávio, que lidera por 11 pontos entre os homens. A divergência notória entre os eleitorados masculino e feminino é tema da capa de VEJA da última semana.

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Presidente, por sexo (2º turno)

  • Feminino: Lula 53% x 37% Flávio Bolsonaro
  • Masculino: Flávio Bolsonaro 51% x 40% Lula

Já no recorte regional, Lula mantém forte liderança por 24 pontos no Nordeste (59% x 35%), enquanto Flávio encabeça a disputa pelos mesmos 24 pontos (58% x 34%) entre o eleitorado do Sul.

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Presidente, por região (2º turno)

  • Norte/Centro-Oeste: Flávio Bolsonaro 50% x 42% Lula
  • Nordeste: Lula 59% x 35% Flávio Bolsonaro
  • Sudeste: Lula 46% x 42% Flávio Bolsonaro
  • Sul: Flávio Bolsonaro 58% x 34% Lula

Também há preferência ampla por Lula entre eleitores que estudaram até o ensino fundamental (17 pontos de vantagem) e brasileiros acima dos 60 anos (18 pontos), enquanto Flávio é favorito entre aqueles que concluíram o ensino médio (10 pontos).

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Presidente, por escolaridade (2º turno)

  • Ensino Fundamental: Lula 55% x 38% Flávio Bolsonaro
  • Ensino Médio: Flávio Bolsonaro 51% x 41% Lula
  • Ensino Superior: Lula 46% x 41% Flávio Bolsonaro

Presidente, por idade (2º turno)

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  • 16 a 24 anos: Flávio Bolsonaro 46% x 43% Lula
  • 25 a 40 anos: Flávio Bolsonaro 48% x 42% Lula
  • 41 a 59 anos: Lula 49% x 43% Flávio Bolsonaro
  • 60 anos ou mais: Lula 55% x 37% Flávio Bolsonaro

A pesquisa BTG Pactual/Nexus entrevistou 2.003 eleitores em todo o território nacional entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, podendo variar conforme os recortes específicos. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07981/2026.

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