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Brasil

Os dois investigados que podem ser punidos pela fraude no cartão de vacina de Jair Bolsonaro

MPF rejeitou arquivar investigação contra dois suspeitos de atuar para inserir dados falsos de imunização

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 12h01
Edifício moderno com duas torres cilíndricas de vidro espelhado, conectadas por uma passarela, sob um céu azul claro. À esquerda, uma estrutura branca circular com janelas redondas. Gramado verde com algumas placas escuras no chão e árvores ao fundo. O sol reflete nas fachadas de vidro, criando tons dourados
Sede da Procuradoria-Geral da República (PGR) (Leobark Rodrigues/MPF/Divulgação)
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Os dois investigados que podem ser punidos pela fraude no cartão de vacina de Jair Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério Público Federal decidiu continuar a apuração contra dois investigados pelo esquema de fraude de cartões de vacina, que envolveu diversos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O procurador responsável chegou a pedir o arquivamento do caso em relação ao segundo-sargento do Exército Eduardo Crespo Alves e a Paulo Sérgio da Costa Ferreira. Entretanto, a Justiça negou e a decisão foi confirmada pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Segundo a investigação da Polícia Federal, Alves foi acionado pelo tenente-coronel Mauro Cid, que na época era ajudante de ordens de Bolsonaro, para inserir dados falsos de vacinação para sua esposa, Gabriela. Ele então repassou a tarefa para Ferreira.

“As informações no feito levam à conclusão de que houve intenção deliberada dos investigados Eduardo Crespo Alves e Paulo Sérgio da Costa Ferreira em inserir a falsa informação de que houve vacinação de Gabriela Cid, motivo pelo qual o ajuizamento de ação penal ou proposta de acordo de não persecução penal seriam medidas mais razoáveis”, destacou o relator do caso na 5ª Câmara, o subprocurador-geral da República André de Carvalho Ramos.

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Como o Radar mostrou, a investigação também continua na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra outros alvos sem foro privilegiado, incluindo funcionárias da prefeitura de Duque de Caxias. O caso deixou o STF no ano passado, após a apuração contra Bolsonaro ser arquivada.

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Ministério Público Federal (MPF)
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