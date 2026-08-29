Os dois investigados que podem ser punidos pela fraude no cartão de vacina de Jair Bolsonaro

O Ministério Público Federal decidiu continuar a apuração contra dois investigados pelo esquema de fraude de cartões de vacina, que envolveu diversos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O procurador responsável chegou a pedir o arquivamento do caso em relação ao segundo-sargento do Exército Eduardo Crespo Alves e a Paulo Sérgio da Costa Ferreira. Entretanto, a Justiça negou e a decisão foi confirmada pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Segundo a investigação da Polícia Federal, Alves foi acionado pelo tenente-coronel Mauro Cid, que na época era ajudante de ordens de Bolsonaro, para inserir dados falsos de vacinação para sua esposa, Gabriela. Ele então repassou a tarefa para Ferreira.

“As informações no feito levam à conclusão de que houve intenção deliberada dos investigados Eduardo Crespo Alves e Paulo Sérgio da Costa Ferreira em inserir a falsa informação de que houve vacinação de Gabriela Cid, motivo pelo qual o ajuizamento de ação penal ou proposta de acordo de não persecução penal seriam medidas mais razoáveis”, destacou o relator do caso na 5ª Câmara, o subprocurador-geral da República André de Carvalho Ramos.

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Como o Radar mostrou, a investigação também continua na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra outros alvos sem foro privilegiado, incluindo funcionárias da prefeitura de Duque de Caxias. O caso deixou o STF no ano passado, após a apuração contra Bolsonaro ser arquivada.