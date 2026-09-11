Os dois acontecimentos que fizeram Flávio Bolsonaro reavaliar estratégia eleitoral no Nordeste

A crise sem precedentes no STF fez a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência recalcular a estratégia para o Nordeste.

Se antes Flávio havia aberto mão da região por considerar um território perdido para Lula, agora há o consenso da necessidade de explorar as trocas de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro por lá, além de citar o afastamento momentâneo de Andrei Rodrigues da PF.

Por isto, Flávio já tem certas idas para o Ceará, Pernambuco e Bahia na próxima semana.

O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) deve estar em solo nordestino na próxima terça-feira, quando o plenário do STF se reunirá para deliberar sobre os desdobramentos do caso Banco Master.

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Na ocasião, os ministros analisarão a validade do relatório da Polícia Federal que traz trocas de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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