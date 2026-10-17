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Brasil

Os detalhes da perícia que comprova a autenticidade do áudio de Vorcaro sobre Lula

Em gravação obtida por VEJA, ex-banqueiro relata ter pago 30 milhões de reais a filme sobre o presidente, mais um valor não revelado para o Instituto Lula

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 16h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h42
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, dono do banco Master, é investigado por fraudes bancárias e 'milícia' para intimidar opositores (Divulgação/Divulgação)
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Os detalhes da perícia que comprova a autenticidade do áudio de Vorcaro sobre Lula Priorize VEJA no Google

A reportagem de capa de VEJA da semana passada mostrou com áudios e documentos parte das informações que o ex-banqueiro já se dispôs a entregar às autoridades competentes. Na matéria em questão, Vorcaro diz ter pago 30 milhões de reais para ajudar no financiamento do documentário sobre Lula, de Oliver Stone, além de um valor não revelado ao Instituto Lula, sendo tudo isso uma espécie de “pedágio” para ter acesso aos fundos de pensão das estatais. O ex-banqueiro disse ter levado, por meio de seus advogados, essas informações à Procuradoria-Geral da República.

Diálogos do celular do ex-dono do Master — apreendido pela Polícia Federal —, reproduzidos na reportagem de VEJA, comprovam que, depois disso, Vorcaro teve encontros com Alexandre Padilha, então ministro de Relações Institucionais de Lula, e contou com a ajuda de auxiliares dele para realizar uma série de reuniões em instituições como Postalis, Previ e Petros para tratar de um negócio que renderia aos cofres do Master 10 bilhões de reais. Em sua proposta de delação, o ex-banqueiro diz que, em contrapartida, pagaria a esses operadores uma propina de 10% sobre o dinheiro arrecadado.

Confira aqui o áudio de Vorcaro com as denúncias que envolvem o presidente Lula:

 

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A autenticidade do áudio foi confirmada por diferentes fontes. Advogado de Vorcaro, Daniel Bialski divulgou nota dizendo que a voz da gravação é realmente do seu cliente. Natália Vorcaro, irmã do ex-banqueiro, também atestou à VEJA a mesma informação. VEJA também submeteu esses áudios a uma perícia, de forma a comprovar a autenticidade da voz e a ausência de qualquer edição ou manipulação no material.

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Trecho de documento com o título 8. Conclusão e respostas aos quesitos. O Quesito 1 pergunta se arquivos de áudio apresentam indícios de montagem, interferência ou fraude. A resposta é Não, afirmando que os arquivos não mostram manipulação de voz por inteligência artificial após exames técnicos
Perícia em áudio divulgado por VEJA (./Reprodução)
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O laudo, assinado pelo perito Leocadio Casanova, não deixa dúvidas. Sobre a autenticidade da voz, o especialista escreve o seguinte: “Os exames instrumentais são COMPATÍVEIS com a hipótese de que a voz presente nos cinco áudios questionados é a de Daniel Vorcaro, e nenhum parâmetro examinado é contrário a essa hipótese”. Leocadio também descarta qualquer possibilidade de manipulação no material divulgado por VEJA: “Submetidos aos exames estrutural, espectral, de continuidade temporal, de duplicação e de indicadores de síntese, os cinco arquivos identificados pelos hashes da Tabela 1 não apresentam qualquer elemento técnico indicativo de montagem, edição, corte, inserção, reordenação, síntese ou manipulação de voz por inteligência artificial”.

Um recorte de papel rasgado com texto impresso em português. O título Quesito 2 pergunta se a voz em áudios é compatível com a de Daniel Vorcaro. A Resposta afirma que exames instrumentais são compatíveis com a hipótese de que a voz é de Daniel Vorcaro, com base em padrões públicos e áudios do WhatsApp
Perícia em áudio divulgado por VEJA (./Reprodução)
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O perito responsável por essa análise tem mais de duas décadas de experiência e atuação em casos criminais de alta repercussão no Brasil. Um deles foi o áudio em que o empresário Joesley Batista, do grupo J&F, gravou secretamente em 2017 o então presidente Michel Temer.

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