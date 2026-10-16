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Brasil

Os destinos de Jair e Eduardo Bolsonaro em um eventual governo de Flávio

Candidato a presidente, senador carioca disse que não discutiu participação de seu pai no Planalto

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 22h40
Flávio Bolsonaro durante entrevista para TV Globo
Flávio Bolsonaro durante entrevista para TV Globo (TV Globo/Reprodução)
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Em sabatina nesta sexta-feira, 16, na TV Globo, o candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que o irmão Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, não será chanceler de seu governo, caso seja eleito em 25 de outubro. “Não, ele não vai ser meu chanceler. Eduardo é um perseguido político que está lá fora (nos Estados Unidos) denunciando as arbitrariedades que existem aqui no Brasil”, afirmou Flávio.

O ex-parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pouco mais de 4 anos de prisão por coação em processo por tentativa de atrapalhar o julgamento da trama golpista na Corte. Para o Supremo, Eduardo tentou criar instabilidade entre o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, os ministros do STF e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O fato de estar no país norte-americano há mais de um ano — e ter boa relação com integrantes do governo Trump — levantaram possibilidade de Eduardo ocupar o cargo de chanceler em eventual governo de seu irmão.

Em caso de revisão criminal que possa livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da condenação de 27 anos e 3 meses por participação na trama golpista, e da inelegibilidade imposta por decisões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele ficará livre para disputar eleições futuras. De acordo com Flávio, não houve discussão sobre o assunto. “(Jair) Bolsonaro nunca tratou de cargo comigo (…) não está no radar”. O senador afirmou que sente privilegiado caso precise consultar um ex-presidente da República em eventual governo.

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