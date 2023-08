Os depoimentos de Mauro Cid à PF que podem complicar entorno bolsonarista

Novos depoimentos do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, à Polícia Federal, podem complicar ainda mais a vida do ex-presidente. Nas declarações aos investigadores, o tenente-coronel tem confessado a participação dele próprio e de outros nomes do entorno bolsonarista na construção de uma trama golpista pós-eleições e sobre um suposto esquema de venda de joias. O que se sabe até agora sobre o os depoimentos de Mauro Cid junto à PF é o destaque do Giro VEJA desta quarta-feira, 30.

