Os comerciais com ex-ator da Globo removidos após prisão por suspeita de estupro

Diversos comerciais que contavam com a participação de Marco Furlan foram retirados do ar após a prisão do ator por supostamente estuprar uma criança de 5 anos. Embora não fosse um destaque no audiovisual nacional, Furlan era conhecido por ser bem-visto pelas marcas, que apostavam em seu perfil de “galã” para estrelar campanhas publicitárias de diferentes produtos.

Os materiais excluídos incluem campanhas para marcas de roupas masculinas, de bebidas, de automóveis e de telefones celulares. Também saiu do ar o perfil de Furlan nas redes sociais, comumente utilizado para realizar postagens publicitárias. Aos 48 anos, o ator foi preso em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, onde participava de uma festa de aniversário no momento em que o crime ocorreu.

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