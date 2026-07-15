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Os clientes famosos de Nelson Wilians, advogado alvo de operação por fraude

Ele é bastante conhecido nas redes sociais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 11h54 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h18
Homem branco de meia-idade, calvo, com barba grisalha, óculos de armação preta e dourada, vestindo terno azul-marinho e gravata vermelha, ajustando a gola da camisa com a mão direita, olhando para a frente com expressão séria
Advogado Nelson Wilians (Instagram/Reprodução)
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Alvo de uma operação que investiga um suposto esquema bilionário de fraude em créditos de ICMS em São Paulo e no Paraná, o advogado Nelson Wilians construiu uma carreira marcada pela atuação em casos de grande repercussão envolvendo celebridades, empresários e grandes empresas.

Um dos processos mais conhecidos foi a defesa de Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato (1959-2019), na disputa judicial pelo reconhecimento da união estável com o apresentador e pelo direito à divisão de sua herança bilionária. Mais recentemente, em 2025, duas filhas de Maria Ângela Aguiar, herdeira do Bradesco, contrataram Wilians para representá-las no inventário da mãe.

Outro famoso ligado ao advogado é Gusttavo Lima. Em setembro de 2024, Wilians tentou assumir a defesa do cantor na investigação sobre casas de apostas online e chegou a protocolar um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A iniciativa, no entanto, não prosperou porque os advogados fixos do sertanejo informaram à Justiça que ele não integrava a defesa oficial do artista.

Na política, Nelson Wilians também acumulou clientes de peso. Prestou serviços jurídicos durante a campanha de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo e atuou na defesa do ex-governador João Doria e de empresas ligadas ao empresário. Entre seus clientes corporativos estão ainda algumas das maiores marcas do país, como Havan, do empresário Luciano Hang, Banco do Brasil e Prevent Senior.

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Quem é Nelson Wilians?

Natural de Cianorte (PR), Nelson Wilians é formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), em Bauru (SP), e fundador e CEO do escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV). Bastante ativo nas redes sociais, reúne mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e já estampou a capa da revista Forbes.

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Agora, o advogado está entre os alvos da investigação conduzida pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP), ligado à Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Segundo as autoridades, ele faria parte de uma organização suspeita de comercializar créditos tributários de ICMS supostamente fraudulentos para reduzir ilegalmente o imposto devido por empresas. De acordo com os investigadores, o esquema pode ter causado um prejuízo de 3,8 bilhões de reais aos cofres públicos.

Em nota enviada à coluna GENTE, o advogado afirmou que recebeu a medida com tranquilidade. “O escritório recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos”, informou.

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(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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