Os cinco ministros de Lula que lideram as buscas no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não confirma, mas circulam nos bastidores de Brasília rumores sobre uma possível reforma ministerial no primeiro semestre de 2024. Enquanto alguns aliados preveem mudanças já para os meses iniciais, outros especulam que trocas só devem ocorrer em meados de junho. Seja qual for a decisão do petista, será difícil mexer com os integrantes que lideram o ranking de popularidade digital do governo. O Google Trends, ferramenta do Google que aponta os termos mais pesquisados no buscador, aponta os cinco nomes que mais provocaram interesse nos usuários nos últimos noventa dias.

Quem lidera a lista é um ministro que está de saída: chefe da pasta da Justiça, Flávio Dino segue no cargo até o dia 8 de janeiro para, depois, ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele responde por 71% das buscas entre ministros. Além da escolha para o STF, o noticiário sobre a crise da Segurança Pública no Brasil (especialmente no Rio, com a prisão recente do miliciano Zinho) alavancou o nome de Dino no buscador.

O nome da economia

Em segundo lugar aparece Fernando Haddad, com 12% das buscas. O ministro da Fazenda inicia o ano colhendo frutos da aprovação histórica da reforma tributária, e mantendo firme a promessa do déficit zero em 2024. Não será simples. O chefe da pasta dedicou a maior parte de seus trabalhos em 2023 à busca por um eventual superávit nas contas do governo. Para desagrado da equipe econômica, suas ações se provaram insuficientemente ousadas e assertivas frente à conjuntura nacional.

O foco do ministro na arrecadação do Estado, sem tocar com o mesmo afinco nas despesas, somada à indisposição do Congresso para com algumas de suas medidas, como a reoneração da folha de pagamentos, dificultou que a Fazenda chegue em 2024 com tranquilidade e isenta de questionamentos. Pelo contrário, a expectativa quase unânime entre investidores e economistas é de que o governo provavelmente não conseguirá cumprir a meta do arcabouço fiscal, que propõe déficit zero em suas contas para o próximo ano. O arcabouço, diga-se, foi a principal conquista de Haddad do lado fiscal, balizando as demais, como a MP das subvenções aprovada pelo Legislativo.

Os três últimos ministros da lista são Marina Silva (7%), o grande nome ligado à política ambiental do governo, o vice Geraldo Alckmin (6%) e Simone Tebet (4%), que também se fez presente em muitas das discussões econômicas que dominaram o ano de 2023.

Continua após a publicidade