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Brasil

Os bens declarados por Rachel Sheherazade para disputar vaga de deputada

Jornalista é candidata por São Paulo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 15h21 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h28
Mulher de cabelos castanhos claros e ondulados, sorrindo com os dentes à mostra, maquiagem leve e bochechas rosadas. Ela veste uma blusa escura e o fundo está desfocado com pontos de luz
Rachel Sheherazade (Instagram/Reprodução)
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Candidata a uma vaga de deputada federal por São Paulo pelo PSD nas eleições de 2026, Rachel Sheherazade declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de cerca de 140 mil reais. A jornalista informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter ações na Bolsa de Valores, investimentos em criptomoedas e um automóvel blindado, modelo 2014/2015.

Avaliado em 75 mil reais, o automóvel é o maior bem declarado por Sheherazade. Ela também afirmou possuir cerca de 51 mil reais em criptomoedas e quase 14 mil reais aplicados em ações. A declaração não registra imóveis nem outro veículo em seu nome.

Rachel anunciou sua candidatura em julho e agora tenta levar para a política a notoriedade construída ao longo da carreira na televisão. “Não esperem de mim a defesa de uma ideologia. Ideologia é um combo de ideias prontas, ideias acabadas, de verdades inquestionáveis, de verdades intocáveis”, declarou na ocasião.

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

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