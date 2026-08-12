Os bens declarados por Rachel Sheherazade para disputar vaga de deputada

Candidata a uma vaga de deputada federal por São Paulo pelo PSD nas eleições de 2026, Rachel Sheherazade declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de cerca de 140 mil reais. A jornalista informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter ações na Bolsa de Valores, investimentos em criptomoedas e um automóvel blindado, modelo 2014/2015.

Avaliado em 75 mil reais, o automóvel é o maior bem declarado por Sheherazade. Ela também afirmou possuir cerca de 51 mil reais em criptomoedas e quase 14 mil reais aplicados em ações. A declaração não registra imóveis nem outro veículo em seu nome.

Rachel anunciou sua candidatura em julho e agora tenta levar para a política a notoriedade construída ao longo da carreira na televisão. “Não esperem de mim a defesa de uma ideologia. Ideologia é um combo de ideias prontas, ideias acabadas, de verdades inquestionáveis, de verdades intocáveis”, declarou na ocasião.

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