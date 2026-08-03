Os bastidores do fim do casamento de Eduardo Leite e Thalis Bolzan: sem festa, sem filhos

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O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o médico Thalis Bolzan anunciaram o fim do casamento. A coluna GENTE de VEJA traz os bastidores dessa separação que deu o que falar no mundo político, revelando detalhes sobre o acordo mútuo, os motivos do desgaste e os planos para o futuro de ambos.

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O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o médico capixaba Thalis Bolzan anunciaram o fim do casamento neste sábado, 1, através de um comunicado em conjunto. O casal mantinha união estável desde 2024. A seguir, a coluna GENTE traz os bastidores dessa separação que deu o que falar no mundo político.

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Quem colocou um ponto final na relação – foi um comum acordo entre os dois após uma longa conversa há cerca de um mês.

Demora em anunciar a separação – eles estavam separados havia um mês, mas vinham mantendo contato e trocando conversas. Não teve jeito, agora oficializaram o término.

Sem motivo aparente – segundo amigos próximos do casal, o desgaste natural da rotina diferente de ambos, além da agenda de compromissos, foi afastando um do outro.

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Mudança já aconteceu – Thalis já não mora na residência oficial do governador, o Palácio Piratini, em Porto Alegre. Para não chamar atenção de curiosos e da imprensa, retirou seus pertences aos poucos, de forma discreta, há duas semanas.

Convite negado – o casal foi convidado para o casamento do ator Igor Corsso e o dançarino Heron, no Rio, no inicio de julho. Mas não compareceu alegando questão de agendas. Já era uma crise instaurada.

O que os unia – Ambos amavam o carnaval do Rio. Nos últimos anos estiveram em camarotes na Sapucaí, sempre juntos, para curtirem os desfiles das escolas de samba. Em conversa com a coluna GENTE em 2025, Eduardo falou do “melhor carnaval do país”. Em 2026, citou a homenagem que Lula ganhou de uma escola de samba. Ainda em fevereiro, tietaram Rick Martin. Também estiveram na folia de Salvador. Outra paixão em comum era o hábito de exercícios físicos. Não eram poucas as vezes que eles compartilhavam momentos de lazer na academia ou em corridas ao ar livre.

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Com quem ficam os cachorros – Eles são tutores de Bento, Chica, Maya e Gaia. Bento é um cão da raça Schnauzer, um dos mais antigos companheiros do governador e figura constante em registros nas redes sociais. Chica é uma schnauzer que faz parte do casal original de cães que vive com eles, Maya e Gaia. A ideia é que mantenham guarda compartilhada dos animais.

Sem função no governo – Thalis não tinha um serviço oficial à sua disposição, como é praxe entre as esposas dos governadores. Pediatra com especialização em endocrinologia pela USP, ele vive uma rotina atribulada de trabalho e apenas acompanhava o marido em algumas agendas oficiais.

Primeiro namorado “oficial” – Thalis ainda não tinha apresentado ninguém à família como namorado, até a chegada de Eduardo. A conversa em casa aconteceu em 2020, antes do assunto se tornar público.

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Não teve festa – Eduardo comentou, em entrevista às Páginas Amarelas de VEJA, que pretendia fazer “uma festa de casamento mais para frente”. “Não foi nada muito planejado nem teve festa, como algumas pessoas chegaram a dizer, ao ver fotos nossas em Trancoso, na Bahia. Mas, sim, pretendemos celebrar mais para a frente”. Algo que acabou nunca acontecendo.

Planos de filhos – Era um assunto que eles conversavam, mas sem se darem uma data para realizar. “Queremos, mas não agora. Isso exige uma disponibilidade que tanto eu quanto ele não temos no momento”, disse o governador à VEJA.

Viagens a sós – Eles sempre que podiam estavam em destinos de férias a dois. Entre os locais escolhidos: Paris, Londres e Madri. No Brasil, Trancoso (BA) e Rio de Janeiro estavam sempre em seus radares.

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Qual a chance de voltarem – Amigos do ex-casal não apostam em um retorno imediato. A decisão, ao que parece, foi acertada e cada um já segue sua vida sem falar em recaída. Thalis tem compromissos em seu consultório em Porto Alegre, mas deve se mudar em breve para São Paulo. Antes, passará uma temporada com a família, no Espírito Santo. Já Eduardo está empenhado em fazer seu sucessor na eleição de outubro. Ele apoia o atual vice-governador Gabriel Souza (MDB) para o Palácio Piratini nas eleições de 2026, tendo o deputado estadual Ernani Polo (PSD) como candidato a vice na chapa.

Pioneiro – Eduardo foi o primeiro governador brasileiro a assumir homossexualidade. Em 2021, a revelação foi feita durante entrevista para o programa Conversa com Bial. Na ocasião, ele contou que namorava o médico desde 2020.

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