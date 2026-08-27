Os bastidores da investigação que prendeu traficante ligado a líder do PCC

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A Polícia Civil de São Paulo prendeu Leandro Teixeira de Andrade, o Portuga ou Benfica, em Santos. Apontado como braço direito de André do Rap, líder do PCC, ele usava a estrutura portuária para o tráfico internacional de drogas. O criminoso, já condenado, foi encontrado com cocaína. Entenda os detalhes da operação.

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A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na noite desta quarta-feira, 26, Leandro Teixeira de Andrade, conhecido como Portuga ou Benfica, em um apartamento em Santos (SP). Ele é apontado pelas investigações como o braço direito de André do Rap, um dos maiores traficantes de drogas do Brasil e um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O Radar conversou de forma exclusiva com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, que celebrou a captura do criminoso. O titular da pasta apontou que o parceiro de crime de André do Rap utilizava a estrutura do complexo portuário santista para operar o envio de drogas ao exterior.

“Ele tinha a roupa dos trabalhadores do Porto. Se você trabalha em determinado setor, você tem um uniforme — e ele tinha. Foi para outro setor, tem outro uniforme? Ele tinha. Mas nós o prendemos”, relatou Nico.

No apartamento em que Benfica foi localizado, os agentes da Polícia Civil também apreenderam porções de cocaína em posse do criminoso, que era procurado desde que teve sua condenação por tráfico de drogas decretada pela Justiça.

O secretário Nico Gonçalves, que acumula mais de 40 anos a serviço da segurança pública paulista, lembrou ainda que Portuga foi sentenciado no mesmo processo judicial que condenou André do Rap, foragido desde 2020, quando foi solto em outubro daquele ano por uma decisão liminar do STF, concedida pelo então ministro Marco Aurélio Mello.