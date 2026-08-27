É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Os bastidores da investigação que prendeu traficante ligado a líder do PCC

Chefe da Secretaria de Segurança de São Paulo relata como Benfica usava estrutura do Porto de Santos para operar disfarçado

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h55 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h23
Homem de pele clara, barba e cabelo escuros, vestindo jaqueta preta com capuz e gola vermelha, em foto policial com régua de altura e fundo branco com a palavra POLÍCIA
Leandro Teixeira de Andrade, o "Portuga", braço direito de André do Rap, preso pela Polícia Civil em Santos (Polícia Civil de SP/Divulgação)
Continua após publicidade
Os bastidores da investigação que prendeu traficante ligado a líder do PCC Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na noite desta quarta-feira, 26, Leandro Teixeira de Andrade, conhecido como Portuga ou Benfica, em um apartamento em Santos (SP). Ele é apontado pelas investigações como o braço direito de André do Rap, um dos maiores traficantes de drogas do Brasil e um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC).  

O Radar conversou de forma exclusiva com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, que celebrou a captura do criminoso. O titular da pasta apontou que o parceiro de crime de André do Rap utilizava a estrutura do complexo portuário santista para operar o envio de drogas ao exterior.

“Ele tinha a roupa dos trabalhadores do Porto. Se você trabalha em determinado setor, você tem um uniforme — e ele tinha. Foi para outro setor, tem outro uniforme? Ele tinha. Mas nós o prendemos”, relatou Nico.

Siga

No apartamento em que Benfica foi localizado, os agentes da Polícia Civil também apreenderam porções de cocaína em posse do criminoso, que era procurado desde que teve sua condenação por tráfico de drogas decretada pela Justiça.  

O secretário Nico Gonçalves, que acumula mais de 40 anos a serviço da segurança pública paulista, lembrou ainda que Portuga foi sentenciado no mesmo processo judicial que condenou André do Rap, foragido desde 2020, quando foi solto em outubro daquele ano por uma decisão liminar do STF, concedida pelo então ministro Marco Aurélio Mello.

Publicidade
TAGS:
PCC
Porto de Santos
Radar
STF
Tráfico de Drogas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).